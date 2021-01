Wedels Aufbauspieler Mario Blessing (am Ball) war in der Vorsaison für sechs Partien bei den VfL AstroStars Bochum aktiv. Gegen sein altes Team gelingen ihm bei der 92:109-Niederlage an früherer Wirkungsstätte drei Punkte. Bereits am 30. Januar gibt es in der Steinberghalle die Gelegenheit zur Revanche.