SC Rist Wedel gewinnt mit unbesiegtem Alexander Angerer

Wedel. Direkt nach Spielende warteten auf Basketballer Alexander Angerer noch Rehamaßnahmen; es stand eine Lymphdrainage im rechten Knie an. Wenigstens konnte der Power Forward des SC Rist Wedel die Prozedur diesmal etwas glückseliger über sich ergehen lassen. Beim 93:90 (42:43)-Heimsieg gegen die TKS 49ers (RSV Eintracht Stahnsdorf) in der Pro B stand Angerer 9:43 Minuten auf dem Feld. Endlich wieder nach so langer Durststrecke.

Am 1. Februar 2020 hatte er sich beim Auswärtsduell in Bernau in der Vorsaison im rechten Knie das Kreuzband gerissen. „Elfeinhalb Monate ohne Spiel sind schon eine lange Zeit. Ich merke natürlich, dass ich noch Defizite habe. Aber ich habe in der Zeit aber auch gemerkt, dass man als verletzter Spieler motivationstechnisch im Training wichtig sein kann. Gerade, wenn man um jeden Sieg, wie in der jetzigen Situation, kämpfen muss“, sagte Angerer. Der steuerte vier Punkte – allesamt per Freiwurf – einen Rebound, zwei Steals, einen Block und fünf gezogene Fouls zum vierten Wedeler Saisonsieg bei. Die andere Hälfte seiner Freiwürfe vergab der 24-Jährige.

Angerer trainiert erst seit eineinhalb Wochen wieder mit dem Team

„Ein paar Sachen waren gut, ein paar nicht so. Ich bin jetzt gut eineinhalb Wochen im Mannschaftstraining dabei. Es wird noch weitere Zeit in Anspruch nehmen, bis ich wieder komplett auf der Höhe bin“, erzählt Angerer, der zuletzt bis zum 6. Januar in seiner Heimat Bayreuth weilte. Drei- bis viermal in der Woche arbeitet er mit einem Trainer des Rehazentrums Pinneberg an den Defiziten und der Belastbarkeit seines Knies. Denn Rückschläge gab es in diesem langwierigen Genesungsprozess ausreichend.

Insofern könnte Angeres Leidenszeit auch als Abbild der sportlichen Situation des SC Rist gelten. Es gab einige Nackenschläge. Auch im Duell mit den Brandenburgern wechselten sich druckvolle, energiegeladene und gute Phasen der Wedeler mit fehlerbehafteten und unkonzentrierten Abschnitten ab.

Barloschky will vermitteln, dass Drucksituationen etwas Positives sind

Ist dies einem Trainer eventuell dann auch einfach egal, wenn am Ende ein Sieg zu Buche steht? „Egal ist so etwas einem Trainer nie. Das Gefühl, dass die Spieler wollten, war von Anfang an da. Aber sie waren auch gehemmt. Der Ergebnisdruck ist da, und das ist für junge Akteure nicht leicht. Alle müssen lernen, dass Druck ein Teil des Spiels ist und dass es etwas Positives ist“, sagte Rist-Cheftrainer Benka Barloschky. Der konnte nun am Sonntag etwas mehr Zeit für die Familie aufbringen. Als Co-Trainer der Hamburg Towers darf er aufgrund der BBL-Corona-Bestimmungen nicht auf der Bank Platz nehmen und verzichtete auf den München-Trip des Bundesligisten.

Angerer soll mehr Kontinuität ins Wedeler Spiel bringen

Es gehe darum, positive Phasen im Wedeler Spiel kontinuierlich zu verlängern und die Schwächeperioden zu verkürzen. Dabei mithelfen soll künftig auch Alexander Angerer. „Wir freuen uns alle sehr für ihn, dass er wieder dabei ist; wir wollen ihn Schritt für Schritt wieder heranführen. Und wir brauchen ihn auch. Er hat gleich Energie reingebracht“, sagte Barloschky. Schließlich stehe jener auch für „Intensität und Härte“. Und für Erfolg: „Alex Angerer ist unbesiegt“, sagt Barloschky mit einem Schmunzeln. Das kann kein anderer Rist-Basketballer in dieser schwierigen Pro B-Saison 2020/21 von sich behaupten. Weil der ETV am Sonnabend in Schwelm verlor (71:92), ist der SC Rist mit zwei Punkten und einem Spiel mehr nun wieder Tabellenvorletzter der Nordstaffel und hat die rote Laterne an die Eimsbüttler abgegeben.

Wedel verliert nur das erste Viertel

Nach den ersten zehn Minuten lag der SC Rist gegen Stahnsdorf mit 26:31 zurück. Erneut waren Wedels US-Amerikaner Tucker Haymond und diesmal auch der Towers-Doppellizenzspieler Osaro Jürgen Rich zuverlässigste Punktelieferanten. Haymond traf per Dreier unmittelbar vor der Halbzeit zum 42:43 und nach Pass von Rich sorgte er zu Beginn des dritten Viertels beim 48:46 für den Führungswechsel.

Es blieb weiter eng. Zu Beginn des letzten Viertels stand es 68:69 aus Rist-Sicht. Es folgte wenig später ein 8:0-Lauf des Gastgebers (78:73). Doch auch späte sieben Punkte Vorsprung bedeuteten noch nicht die Entscheidung (90:83). Rich, der immer wieder mit Vollgas zum Korb zog, erzielte sechs Wedeler Punkte in Folge. Letztendlich zitterte sich der SC Rist mit drei Zählern Vorsprung zum zweiten Heimsieg 2021. Haymond kam auf 32 Punkte, neun Rebounds, vier Assists (vorbereitete Korberfolge) und einen Steal. Rich trumpfte mit 29 Zählern, fünf eingesammelten Korbabprallern, fünf Assists und zwei abgeluchsten Bällen auf.

Tucker Haymond versprüht Optimismus und fühlt sich in Wedel wohl

Persönlich läuft es für Haymond perfekt, die Teambilanz ist jedoch insgesamt ausbaufähig. „Ich bedaure es nicht, nach Wedel gekommen zu sein. Ich glaube nach wie vor, so wie jeder andere auch, dass wir das Ruder noch herumreißen. Wir sind nur zwei, drei Siege von den Teams auf den Play-off-Plätzen entfernt. Das ist schon noch möglich, dorthin zu kommen. Das Ziel ist immer noch das gleiche, auch wenn es vielleicht nicht ganz leicht ist. Aber das vergangene Jahr hat gezeigt, dass nichts leicht war für jeden von uns. Ich bin immer bereit, Herausforderungen anzunehmen und ich bin glücklich, hier zu sein“, sagte der US-Amerikaner bereits eine Woche zuvor nach der schmerzhaften Derby-Niederlage gegen den ETV Hamburg (98:110).

Bereits an diesem Mittwoch geht es in Bochum gegen das Team von Ex-Coach Banobre

Es folgte ein kleiner Siegeslichtblick, doch nun wartet an diesem Mittwoch mit der Nachholpartie bei den VfL AstroStars Bochum – Tabellenführer der Pro B Nord – die schwerstmögliche Aufgabe (20. Januar, 19.30 Uhr). Den VfL trainiert Ex-Rist-Coach Felix Banobre. Im Kader stehen mit Lars Kamp und Marius Behr noch zwei weitere ehemalige Wedeler Basketballer.

Viertel-Ergebnisse: 26:31, 16:12, 26:26, 25:21.

SC Rist (Punkte): Tucker Haymond (32), Osaro Jürgen Rich (29), Yngve Jentz (11), Aurimas Adomaitis (8), Jammal Schmedes (5), Alexander Angerer (4), Leif Möller (3), Mario Blessing (1).