Nach Derby-Pleite steckt der SC Rist tief im Schlamassel

Wedel. Das Jahr 2021 ist aus sportlicher Sicht beim SC Rist Wedel mit der Hoffnung auf mehr Siege verbunden. Und mit einem überzeugenden 105:66-Erfolg gegen die Iselohn Kangaroos ist es für die schwächelnden Wedeler im Abstiegskampf der 2. Basketball Bundesliga Pro B auch vielversprechend losgegangen. Mit einem Sieg gleich im Anschluss im Derby gegen den Eimsbütteler TV hatte der gelungene Jahresauftakt weiter vergoldet werden sollen. Doch das ist ordentlich schief gegangen. Durch die 98:110-Niederlage in Hamburg ist das Team von Cheftrainer Benka Barloschky wieder auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen, anstatt den Aufsteiger auf vier Punkte zu distanzieren. Mehr noch: Bei eventueller Punktgleichheit am Ende der Hauptrunde rangiert der SC Rist – beide Derbys (Hinspiel: 88:91 nach Verlängerung) verloren die Wedeler – immer hinter dem ETV.

Drei Siege aus zwölf Spielen sind eine magere Ausbeute

"An den direkten Vergleich mit anderen Teams müssen wir zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich denken. In den Play-downs würde es ja ohnehin noch zwei weitere Spiele gegen den ETV geben, in denen man das noch umbiegen könnte", sagt Chrstoph Roquette, sportlicher Leiter der "Risters". Noch sind zehn Spiele mit insgesamt 20 zu vergebenden Punkten offen. Aufgrund der Corona-Situation ist das Tabellenbild ohnehin etwas verzerrt, aber zwei Siege und acht Pleiten aus den vergangenen zehn Begegnungen und lediglich drei Saisonsiege auf Seiten des SC Rist in zwölf Versuchen sprechen bisher eine deutliche Sprache.

Aus zehn verbliebenen Spielen müssen viele Punkte gesammelt werden

"Es geht jetzt darum, aus den letzten zehn Spielen so viele Siege wie möglich einzusammeln", so Roquette. Die Punkte aus der Hauptrunde bleiben im Falle der momentan wahrscheinlicheren Variante der Teilnahme an der Abstiegsrunde bestehen. Die vor der Spielzeit anvisierte Teilnahme an den Play-offs ist gedanklich momentan weit weg. "Wir müssen jetzt auch einfach realistisch bleiben und dürfen nicht nach oben schielen", sagt der 38-Jährige. Derzeit ist Wedel Tabellenletzer, Achter sind die Iserlohner mit sechs Siegen aus zwölf Partien. Dies ist der letzte Tabellenplatz, der für die Teilnahme an der Aufstiegsrunde (Play-offs) berechtigt.

Von den vier Teams der Play-down-Runde steigen zwei ab

Von den vier Mannschaften der Play-down-Runde am Tabellenende, steigen die beiden letztplatzierten Teams in die 1. Regionalliga ab. Zumindest ist dies der theoretische Plan, im Vorjahr wurde die spannendste Phase der Saison wegen der Corona-Krise abgesagt. Niemand kann vorhersagen, ob die Basketballer – Spieler und Trainer werden regelmäßig getestet – ihren Sonderstatus weiter behalten, falls die Corona-Lage weiter so angespannt bleibt.

Doppellizenzspieler dürfen nur noch bei einem ihrer Teams trainieren

Nach einer Bundesliga-Entscheidung sollen Spieler und Trainer bei kooperierenden Mannschaften nicht mehr im Trainingsbetrieb hin- und herwechseln. Beim SC Rist betrifft das die Doppellizenzspieler Justus Hollatz, Osaro Jürgen Rich, Jammal Schmedes und Tucker Haymond, der bei den Towers mittrainiert und theoretisch noch viermal auflaufen darf. Rist-Headcoach Benka Barloschky darf bei Spielen der Towers in der 1. Bundesliga als Co-Trainer nicht mehr auf der Bank sitzen. Immerhin bei Spielen dürfen die Akteure für beide Mannschaften auflaufen. Ein zusätzlicher Corona-Test ist dann nötig. Beim SC Rist wird einmal wöchentlich getestet, die Towers-Akteure sogar dreimal. Insofern scheint diese Regelung eher in Richtung Aktionismus denn in Richtung Sinnhaftigkeit abzudriften.

Während des Spiels fehlt es an Kontinuität

In dieser Saison scheint es eben auf vielen Ebenen an Kontinuität zu mangeln. "Die Mannschaft zeigt zwei Gesichter. Klar, es sind viele junge Spieler dabei, wir haben viele Verletzte und Doppellizenzspieler, die uns nicht zur Verfügung stehen, wenn sie mit den Towers unterwegs sind, aber: Wenn wir die 1. Halbzeit gegen den ETV uns anschauen, dann war das ein defensives Totalversagen", sagte Roquette verärgert. "Da braucht man nichts schönzureden. Da waren viele Komplettaussetzer dabei, von den Jungen und von den erfahrenen Spielern. Wenn du 70 Punkte in zwei Vierteln kassierst, ist es extremst schwierig, ein Spiel zu bekommen". Am Ende waren es 110 und damit die höchste Anzahl an Zählern, die dem SC Rist in der Pro B eingeschenkt wurde, nachdem es im Januar zuletzt gegen Bernau ebenfalls eine dreistellige Punkteausbeute in den eigenen Korb geregnet hatte.

An diesem Sonnabend muss sich der SC Rist gegen die TKS 49ers rehabilitieren

Aus Wedeler Sicht sollte nun schleunigst wieder das Gesicht aus der vorvergangenen Begegnungen gegen die Kangaroos gezeigt werden, als die Spieler 40 Minuten Vollgas-Basketball mit hoher Einsatzbereitschaft und Biss zeigten – im Angriff und Verteidigung. Am besten schon am Sonnabend, 16. Januar, von 17.30 Uhr an in der Steinberghalle gegen die TKS 49ers (Eintracht Stahnsdorf).

Es gibt auf www.sportdeutschland.tv einen kostenpflichtigen Video-Livestream. Stahnsdorf ist Sechster mit zwölf Punkten. Das Hinspiel verlor der SC Rist am 20. Dezember mit 76:94. "Auch dort gab es eine grauenhafte zweite Halbzeit von uns. Wir haben noch eine Rechnung offen", sagt Roquette.