Union-Trainer Thorben Reibe glaubt nicht an eine Fortsetzung der Fußball-Oberliga in den kommenden Monaten.

Tornesch. Tilman von Velde hat sich entschieden. Der 34 Jahre alte Torhüter wird die Oberliga-Fußballer von Union Tornesch im Sommer verlassen. Sein Trainer Thorben Reibe fragte den scheidenden Hamburger nach seinen Beweggründen und brachte Folgendes in Erfahrung: "Tilman hatte den Anspruch an sich, seine leistungsorientierte Karriere nach Stationen in der Landesliga beim FC Elmshorn und beim SSV Rantzau in der höchsten Hamburger Spielklasse beenden zu wollen. In Zukunft wird ihm der Aufwand aber zu hoch."

Es ist nicht so, dass von Velde das Vertrauen des Trainers nicht genoss. Für den Tabellenletzten der höchsten Landesspielklasse kam er sowohl beim 2:5 am 3. Oktober 2020 auswärts gegen den FC Süderelbe als auch beim 2:3 gegen den SC Victoria zwei Wochen später als Ersatz von Stammkeeper Norman Baese zum Einsatz. Von Velde kann sich über die insgesamt acht Gegentore mit der Feststellung hinwegtrösten, dass die Tornescher ohne ihn nicht erfolgreicher spielten als mit ihm. In bislang sechs Partien, die der FC Union vor der Corona-bedingten Saisonunterbrechung austragen durfte, blieb das Team punktlos.

Union Tornesch könnte der Gewinner eines Saisonabbruchs werden

So gesehen könnten die Tornescher aus der Pandemie möglicherweise als so etwas wie Gewinner hervorgehen. Dann nämlich, wenn das eintritt, was Thorben Reibe glaubt: "Wir bestreiten die nächsten Monate kein Punktspiel mehr." Dirk Fischer, Präsident des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV), nennt Fakten. "Die Meisterschaft, einfache Hinrunde, kann nur fortgeführt werden, wenn wir spätestens am letzten Februar-Wochenende den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Voraussetzung dafür ist, dass vorher mindestens 14 Tage in Mannschaftsstärke trainiert werden kann."

Das Wort, um das sich alles dreht, heißt "Inzidenz." Bevor dieser Wert in Hamburg nicht von aktuell um die 150 auf unter 50 sinkt, wird an eine Öffnung der Sportstätten nicht zu denken sein. "Das schaffen wir bis zum Stichtag nicht", sagt Thorben Reibe. Vielleicht sei "irgendwann im April" an Freundschaftsspiele oder Turniere zu denken, aber nicht an ernsthaften Wettbewerb. "Für diesen Fall wird die Saison 2021/22 am 1. Juli mit dem Stand vom 1. Juli 2020 neu begonnen", kündigte Dirk Fischer an.

Über die Fortführung des Lotto-Pokals wird es Gespräche mit dem DFB geben

Mit anderen Worten: Die aktuelle Serie wird wie die vorherige abgebrochen, es gibt keine Meister, keine Aufsteiger und keine Absteiger. Das heißt, dass die Tornescher die Klasse halten und in der Oberliga noch einmal ganz von vorn beginnen dürften. Über die Fortführung des Lotto-Pokals werden mit dem DFB noch klärende Gespräche geführt. Kommt es zu einer Regelung wie in der vergangenen Serie? Da hatten die Tornescher ihr letztes Punktspiel vor dem Saisonabbruch am 8. März 2020 gegen den TSV Sasel (0:4) bestritten.

Der Pokalwettbewerb der Saison 19/20 wurde im August fortgesetzt. Die Fans erinnern sich noch, wie der SV Rugenbergen unter strengen Corona-Auflagen am 9. August bei der SV Halstenbek-Rellingen 4:2 gewann, sich anschließend im Halbfinale gegen die Saseler aber vom Wettbewerb verabschiedete (0:3). Trainer der Bönningstedter (Oberliga) in beiden Partien war da schon Michael Fischer, nachdem Vorgänger Andelko Ivanko, der das Team unter die letzten Acht geführt hatte, in den Nachwuchsbereich des Niendorfer TSV zurückgekehrt war.

Michael Fischer bleibt Trainer beim SV Rugenbergen

In der Zwischenzeit steht fest, dass der 53 Jahre Appener Fischer auch weiterhin das Vertrauen an der Ellerbeker Straße genießt. Nachdem der SVR in der Punktrunde zumeist attraktiven Angriffsfußball gezeigt und in fünf Partien sieben Punkte zusammengetragen hatte, bedeutet die frühzeitige Vertragsverlängerung mit Fischer bis zum Sommer 2022 keine Überraschung. Parallel reichte der Ex-Profi (FC St. Pauli) bei Manager Andreas Lätsch seine Liste mit den Spielern ein, die unbedingt weiterverpflichtet werden sollen.

Mika Feigenspan wäre Teil dieser Liste gewesen, hätte er sich nicht aus freien Stücken für einen Abschied entschieden. Der Verteidiger räumt in Zukunft seinem Medizinstudium in Kiel den Vorrang ein. Michael Fischer prüft die Möglichkeit eines Zweitspielrechts für Feigenspan, der erwägt, sich einem Verein der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins anzuschließen. Für die (wenigen) Wackelkandidaten im Kader verspürt er Bedauern. "Sich wahrscheinlich diese Serie nicht mehr empfehlen zu können, das ist bitter für sie."

Die SVHR hat bereits zehn Spieler- und drei Trainerzusagen für die kommende Saison

Ganz weit vorne in der Kaderplanung ist das Landesliga-Spitzenteam der SV Halstenbek-Rellingen. Noch vor Weihnachten 2020 war sich der sportliche Leiter Oliver Berndt mit den Trainern Heiko Barthel und Sascha Bernhardt sowie Leistungsträgern (Mirko Oest, Pascal Haase, Ümit Karakaya, Diaz-Zwillinge) einig geworden. Nun gaben auch Niklas Marten, Mirco Clausen, Cherno Baba Njie, Sergio Batista, Jannik Asmußen und Torwart-Coach André Pätzel ihre Zusage für eine weitere Saison. Mit den anderen steht Berndt in "vielversprechenden Gesprächen", wie die Halstenbeker Medien-Beauftragte Jasmin Klatt mitteilte.

Am 22. Januar konferieren Verband und Vereine per Video

Das Präsidium des HFV hat unterdessen alle angeschlossenen Vereine eingeladen, in einer Videokonferenz am 22. Januar über die aktuelle Situation zu reden. Dabei geht es auch darum, wie die Mädchen und Jungen schnellstmöglich wieder kicken können.