98:110 – SC Rist verliert im Dreier-Gewitter des ETV

Hamburg. Es war die greifbar nahe Chance für die Pro-B-Basketballer des SC Rist Wedel, im direkten Duell bei Tabellennachbar Eimsbütteler TV einen Vier-Punkte-Abstand zur roten Laterne aufzubauen und nur noch zwei Zähler vor dem Verlassen der Play-down-Ränge zu stehen. Am Ende aber verbuchten die „Risters“ eine schmerzliche 98:110 (52:68)-Pleite und sind wegen des verlorenen direkten Vergleichs mit dem ETV nun wieder Schlusslicht.

Tucker Haymond ist Topscorer der Partie

Dabei sprechen nach dem Kellerduell viele Zahlen für das Team von Rist-Coach Benka Barloschky. Tucker Haymond, der US-Amerikaner in Wedeler Reihen, eröffnet mit einem Dreier den Punktereigen, macht auch den letzten Score der Partie und ist mit 35 Punkten erfolgreichster Werfer beider Teams. Zudem bietet Maksim Gorbachov mit 23 Zählern und vielen guten Aktionen seine bislang beste Leistung im Wedeler Dress. Die Gäste gewinnen in der Halle an der Hohe Weide nicht nur das erste Viertel mit 34:32, auch die Durchgänge der zweiten Halbzeit gehen mit 20:19 und 26:23 an den SC Rist.

Zu viele Wedeler Fehler lassen den ETV enteilen

Doch da ist im Rückblick noch mehr als das vermaledeite zweite Viertel (18:36), das den Wedelern in diesem Derby das Genick brach. Für „Was wäre wenn...“ gibt es im Sport nun mal keine Punkte. Denn wer weiß schon, wie sich die erste Halbzeit und danach das gesamte Match für die Gäste dargestellt hätten, wenn unter den insgesamt 22 Ballverlusten der Partie im ersten und zweiten Abschnitt nicht drei vermeidbare Fehlpässe gewesen wären, die zu gegnerischen Korberfolgen führten, anstatt im schnellen Gegenzug selber das Punktekonto aufzufüllen. Und auch bei der eigentlich guten Bilanz von 29 eroberten defensiven Rebounds (Korbabprallern) schmerzten sehr in dieser Phase die beiden verlorenen Duelle unterm Brett, die dann doch noch von den Hausherren in den Wedeler Korb bugsiert wurden.

SC Rist kann Schlüsselspieler des ETV nicht neutralisieren

Zahlenspiele, die aber vom grundlegenden Manko des Tages ablenkten, das Coach Barloschky bei seinem Team ausgemacht hatte. „Wir waren nicht gut genug und haben im Spiel nicht das gebracht, was wir bringen müssen“, sagte Barloschky. „Gegen solch starke Spieler wie Mubarak Salami, Abdulai Abaker und Vidmantas Uzukuraitis haben wir als Kollektiv verteidigen wollen; stattdessen haben wir den ETV stark gemacht.“ Die Defensive stach nicht; der ETV setzte sich unter anderem mit sieben Drei-Punkte-Würfen allein im zweiten Viertel vom SC Rist ab. Insgesamt versenkten die Hamburger 14 ihrer 30 Dreier-Versuche, Wedel brachte es auf neun von 29. Der 16-Zähler-Rückstand der Wedeler zur Halbzeit war vermeidbar, wie auch berechtigt.

Gefällige Leistung der zweiten Halbzeit ist nicht genug

In der zweiten Halbzeit konnten die Risters zwar vermehrt Druck auf die Hausherren aufbauen, doch kaum ein Korberfolg der Gäste, der nicht postwendend vom ETV mit Punkten beantwortet wurde. Das vom Coach geforderte „deutlich mehr Energie als der Gegner“ kam nicht; die gefällige Darbietung der zweiten Halbzeit war nicht geeignet, die schwere Hypothek des zweiten Viertels auszugleichen.

Am kommenden Sonnabend will sich der SC Rist gleich doppelt rehabilitieren

ETV-Trainerin Sükran Gencay hatte eine Vorstellung davon, wieso ihre Mannschaft ein solches Punktefeuerwerk abbrennen konnte. „Hinter uns lag mit dem 70:111 bei den Itzehoe Eagles eine hohe Niederlage. Das Team wollte sich beweisen, hat stark trainiert und war sehr motiviert.“ Vor Benka Barloschky liegt nun die Aufgabe, bei seiner Mannschaft bis zum Heimspiel am kommenden Sonnabend (17.30 Uhr) gegen die TKS 49ers dieselben Energien freizulegen. Das Hinspiel hatten die Wedeler vier Wochen zuvor mit 76:94 verloren – wenn das nicht genug Motivation sein sollte...

Viertel-Ergebnisse: 34:32, 18:36, 20:19, 26:23.

SC Rist Wedel (Punkte): Tucker Haymond (35), Maksim Gorbachov (23), Yngve Jentz (12), Leif Möller, Jammal Schmedes (je 8), Aurimas Adomaitis (7), Mario Blessing (3), Ole Schrader (2), Linus Hoffmann, Moritz Kröger, Simonas Paukste.