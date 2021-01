SC Rist: Basketballer brennen erstes Feuerwerk 2021 ab

Wedel. Aus persönlicher Sicht erlebte Rist-Cheftrainer Benka Barloschky einen sehr gelungen Jahresauftakt. Privat und sportlich: An Neujahr feierte er seinen 33. Geburtstag, es folgte ein Sieg mit den Hamburg Towers gegen Rasta Vechta (92:74) in der 1. Basketball-Bundesliga. Beim Kooperationspartner der Wedeler ist Barloschky Co-Trainer. Nun genoss er ein weiteres – bisher eher seltenes – Erfolgserlebnis mit dem SC Rist.

Sein Team gewann gegen die Iserlohn Kangaroos mehr als deutlich mit 105:66 (52:32) und verlässt vorerst den letzten Tabellenplatz der Pro B-Nordstaffel. Da könnte sich doch schon mal voller Zufriedenheit ein Bier im Hause Barloschky gegönnt werden? „Nein. Ein Glas Rotwein“, sagt er mit einem zufriedenen Lächeln nach dem dritten Wedel-Sieg im elften Spiel.

Schlusslicht ETV ist der nächste Gegner

Am kommenden Sonntag hat der SC Rist die Chance beim Nachbarn ETV (16 Uhr) seinen gelungenen Jahresauftakt mit einem weiteren Sieg vergolden und das Schlusslicht (zehn Spiele, vier Punkte) ein wenig zu distanzieren. Nach einem nicht nur wegen der Corona-Situation schwierigen Jahr 2020 können die Wedeler Basketballer zumindest kurz einmal durchatmen. „Das Team soll den Sieg 24 Stunden genießen und dann richtet sich unser Fokus auch schon wieder der nächsten Aufgabe. Und die heißt ETV“, so Barloschky, dessen Spieler ein verspätetes Feuerwerk abbrannten.

Ohne die Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus hätte in der Steinberghalle eine gute Stimmung geherrscht. So aber blieb die gute Leistung des Gastgebers den Zuschauern des Video-Streams im Internet vorenthalten. Die Wedeler gaben von Beginn an Gas und setzten die Nordrhein-Westfalen mit einer aggressiven Verteidigung ordentlich unter Druck. Beim Stand von 15:9 für das Barloschky-Team nahm der Gästetrainer Stephan Völkel eine Auszeit. Die Kängurus machten einen Satz und verkürzten deutlich, ehe Rist-Kapitän Mario Blessing mit einem Dreier kurz vor der ersten Viertelpause zum 23:19 traf.

Fernwürfe waren der Schlüssel

Auch in der Folge versuchten es die Wedeler immer wieder aus der Ferndistanz – das gehört zur offensiven Marschroute der Mannschaft – doch diesmal fielen die Würfe auch regelmäßig. Die hohe Erfolgsquote beim Drei-Punkte-Wurf trug erheblich zum Ausbau der Führung auf 36:23, später auf 49:29 bei. Mit 20 Punkten Vorsprung (52:32) ging es in die Halbzeit. Insgesamt landeten starke 42 Prozent (15 von 36 Versuchen) im gegnerischen Korb.

Konstanz über die gesamte Distanz war in dieser Serie ein großes Problem beim bisherigen Schlusslicht. Vor allem in den letzten beiden Vierteln brachen die Wedeler bisweilen ein. „Ein schlechtes Gefühl hatte ich nicht, weil ich Vertrauen in die Art und Weise habe, wie wir Basketball spielen“, sagte Barloschky. Generell gelte im Basketball, dass das weit zurückliegende Team in den „ersten zwei, drei Minuten“ des dritten Abschnittes noch einmal alles geben, um zurückzukommen. Auch die Basketball-Schiedsrichter würden tendenziell das zurückliegende Team in ihren Entscheidungen bevorteilen. Dazu kommt auch der eigene Schlendrian, der bei einer hohen Führung zu Konzentrationsabfall führt.

8:0-Lauf nach Wiederanpfiff

Aber Wedel blieb souverän und machte mit einem 8:0-Lauf direkt nach Wiederanpfiff deutlich, dass die beiden Punkte für den Sieg nicht mehr hergeschenkt werden. Nach 30 Minuten Spielzeit war der Wedeler Saisonpunkteschnitt (75,2 je Begegnung) beim Stand von 82:48 bereits überschritten. Gut sechs Minuten vor Schluss erhöhte Jammal Schmedes den Rist-Vorsprung auf 40 Zähler. Für den 100. Wedeler Punkt war erneut Topscorer Schmedes, der wie Tucker Haymond 22 Punkte erzielte, rund zwei Minuten später verantwortlich.

„Wir haben sehr gut gespielt. Im Vorfeld haben wir viel über Energie gesprochen, um Teams zu stoppen. Wir haben schnell gespielt, die Würfe getroffen und jedes Viertel gewonnen. Gerade bei einer hohen Führung geht es darum, die erfolgreichen Dinge weiterzuführen“, so der Rist-Coach. Als einmal vier junge Talente – bei insgesamt fünf Spielern – gleichzeitig auf dem Feld standen, und Tempo und Kommunikation fehlten, griff Barloschky sofort ein und mahnte in einer Auszeit lautstark vollste Leistungsbereitschaft an. Nur so könne man in der Pro B Partien gewinnen.

Am Tag vor Heiligabend hielten die Wedeler gegen den Titel-Kandidaten WWU Baskets Münster bis zur Halbzeit gut mit – 42:46. Danach übernahm der Gegner allerdings das Kommando und die „Risters“ unterlagen mit 67:99 (Viertel-Ergebnisse: 24:19, 18:27, 12:24, 13:29). Aufbauspieler Justus Hollatz kam in beiden Begegnungen zum Einsatz. Zuletzt hieß es, dass der 19 Jahre alte Akteur, der sich eine große Rolle bei den Towers erspielt hat, nur noch punktuell in Wedel spielen werde. „Mit unserer sportlichen Situation hat es nichts zu tun. Seine Einstätze richten sich nach dem Spielplan der Towers“, sagt Barloschky.

Am Sonntag empfangen die Hamburger in der 1. Bundesliga die Crailsheim Merlins (18 Uhr). Zwei Stunden vorher tritt Wedel an. Seit Bekanntwerden des Spielplans – also noch weit vor der sportlich angespannten Situation des SC Rist –, bemühen sich die Rist-Verantwortlichen um eine Verlegung der Partie, um die bestmögliche Formation berufen zu können. Bislang stellt sich der ETV quer, selbst für eine Vorverlegung der Wedeler Partie um zwei Stunden.

Viertel-Ergebnisse: 23:19, 29:13, 30:16, 23:18

SC Rist (Punkte): Tucker Haymond, Jammal Schmedes (je 22), Maksim Gorbachov (15), Justus Hollatz (14), Osaro Jürgen Rich (10), Linus Hoffmann, Leif Möller (je 6), Aurimas Adomaitis (4), Mario Blessing, Moritz Kröger (je 3).