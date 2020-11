Tornesch. Als ausgeglichene und humorvolle Person kann Winfried Meininghaus mit kleineren Sticheleien gut umgehen. Ob er denn lieber seiner Arbeit als Pastor nachgehe oder doch vielleicht lieber Sportfotograf sei? „Natürlich ist mein Hauptjob wichtiger, ich bin wirklich gern Pastor. 32 Jahre hier in Tornesch – mit Leib und Seele. Das andere ist ja nur ein ehrenamtliches Hobby, ein Ausgleich für einen Beruf, der mich manchmal auch sehr in Anspruch nimmt“, sagt er.

Über seine Söhne findet Meininghaus Kontakt zum American Football

Meininghaus fotografiert hauptsächlich Basketball beim SC Rist Wedel und American Football. Mit letzterer US-Sportart, bei der es mitunter weniger barmherzig zugeht, kam er durch seine beiden Söhne Jan (32) und Arne Meininghaus (28) in Kontakt, die in Elmshorn vor gut 15 Jahren auf die Jagd nach dem Leder-Ei gingen. „Dann ist es so, wie es immer ist. Man findet es ganz toll, wenn die Kinder Sport betreiben, als stolzer Vater will man dann auch ein Foto machen. Dann kamen andere Eltern an und fragten, ob ich nicht auch ein paar Abzüge für sie machen könnte. Damals waren es noch Fotos auf Papier“, sagt der Tornescher, dessen Tochter Maren mit Footballer Torben Stockfleth verheiratet ist.

Dem American Football ist Meininghaus durch seine Söhne Jan und Arne verbunden; beide waren in Elmshorn für die Fighting Pirates aktiv. Hier hat der fotografierende Pastor Khairi Dickson in Aktion erwischt.

Foto: Winfried Meininghaus / HA

Auch Winfried Meininghaus’ Ehefrau Christine hat sich als Betreuerin im Verein engagiert. „Meine Kinder haben viele Sportarten ausprobiert, und meiner Frau und mir war immer wichtig, dass sie eine Mannschaftssportart betreiben. Nach Handball und Fußball war es dann eben American Football“, sagt Meininghaus. Sein Sohn Jan war zwei Jahre bei den Braunschweiger Lions und gewann unter anderem die Deutsche Meisterschaft 2016 und den Eurobowl.

Die Leidenschaft für die Sport­fotografie entwickelte sich im Laufe der Jahre weiter, bis die Analogkameras den digitalen Vertretern weichen mussten – und das Equipment sukzessive qualitativ besser wurde. Mittlerweile hat er eine Nikon D750 für Aufnahmen in der Sporthalle und eine D7100 für Freiluftaction in seinem Hobby-Repertoire. „Ich habe schon immer mit Nikon fotografiert und werde auch immer damit weiter fotografieren“, erklärt Meininghaus.

Der Pastor will möglichst jeden Akteur im Spiel ablichten

In der Fotografenszene ist die Wahl zwischen Nikon und Canon schließlich so etwas wie eine Glaubensfrage – meist bleibt man einem der beiden großen Hersteller bis in die Ewigkeit treu. Meininghaus ist ein Mann mit Prinzipien: „Mir ist wichtig, dass möglichst jeder Spieler in den Bildern vorkommt und ich nicht immer nur mir einen Lieblingsspieler herauspicke. Mein Credo ist, gerade diejenigen, die Amateure sind, sich engagieren und richtig Gas geben, die sollen auch schicke Bilder haben. Und wenn die sich darüber freuen, ist das mein Lohn sozusagen.“ Auch deshalb ist er bei vielen unterschiedlichen Mannschaften dabei, um Aktionen von allen einzufangen, die er kostenfrei zur Verfügung stellt.

Manchmal fährt der Pastor auch zu Fußball-Spielen auf Bitten seiner Tornescher Konfirmanden, um für gelungene Actionfotos zu sorgen. Aber es gibt Sportplätze, auf denen sich der in Heiligenhafen an der Ostsee aufgewachsene Meininghaus wohler fühlt. „Ich kann das ewige Gepöbel aus den Zuschauerreihen nicht ab. Lasst die Kinder doch einfach nur spielen und beruhigt euch! Den Sport finde ich gut, das Drumherum gefällt mir nicht so.“ Generell fotografiert er im Sommer Football im Großraum Hamburg – unter anderem bei den Pioneers, Devils und Fighting Pirates –, und im Winter Basketball. Auch mit der Bildbearbeitungssoftware Photoshop kennt sich Winfried Meininghaus aus und peppt Einzelportraits und Teamfotos gern auf.

Das zeitaufwendige Hobby ist für das Ehepaar Meininghaus kein Problem

Spiele zu besuchen ist zeitintensiv. Gibt es manchmal Ärger mit der Frau? „Nein. Sie hat ihre Hobbys, ich hab meine. Wir finden immer noch genug Zeit füreinander. Das ist jetzt keine Flucht vor der Ehe oder so etwas. Als Pastor habe ich ja keine geregelten Arbeitszeiten, sondern kann mir das selbst frei einteilen“, sagt der 63 Jahre alte Theologe, der in Berlin zu Zeiten des Deutschen Herbstes 1977 sein Studium begonnen hatte und sein Examen in Kiel absolvierte.

Nach dem Vikariat – die praktische Ausbildungsphase – in Delve (Kreis Dithmarschen) wurde er in Tornesch sesshaft. Gleich die erste Stelle, die zugewiesen wird, passte perfekt. „Ich war dann eben der Pastor, der mit der Gitarre kam und Gospel gesungen hat. Das war für einige am Anfang befremdlich. Aber die, die es am Anfang komisch fanden, haben dann nach zehn Jahren nachgefragt, wo denn die Gitarre sei, wenn ich sie mal nicht dabei hatte“, erinnert sich Meininghaus.

Der musikbegeisterte Pastor spielt auch in einer Band

Ob er ein generell progressiver Pastor sei? „Weiß ich nicht, in bestimmten Dingen bin ich traditionell, aber ich bin eben auch der Pastor, der in einer Band spielt und eben Sportfotos macht, ich fahr mit dem Fahrrad mit einer Warnweste durch die Gegend und all solche Sachen. Ich bin vielleicht nicht unbedingt so ganz der klassische Pastor.“

Selbst aktiv Sport hat Meininghaus auch betrieben. In Heiligenhafen war er Basketballer, Jugendtrainer, Schiedsrichter. Auch zu Studienzeiten blieb er aktiv. Vor gut 20 Jahren wollte er es sich noch einmal in Uetersen beweisen, ehe ein Kreuzbandriss dem sportlichen Spaß nach gut einem Jahr ein Ende setzte.

Die Fotoausbeute von Winfried Meininghaus beim Basketball kann sich sehen lassen. Hier Jammal Schmedes (SC Rist) auf dem Weg zum Korbleger.

Foto: Winfried Meininghaus / HA

Dann doch lieber aktiv neben dem Feld bleiben mit der Kamera im Anschlag. „Ein amerikanischer Foto-Journalist hat mal gesagt, dass, wenn man Basketball ordentlich fotografieren kann, man alles fotografieren könne. Das hat meine Seele gestreichelt“, sagt – verschmitzt grinsend – der fotografierende Pastor, der einst mit Landschaftsaufnahmen begonnen hatte.

Er mag die Herausforderungen, die schnellen Reaktionen, welche Kamera-Einstellung für den aktuellen Moment am besten passt, und auch den positiven Stress, den gerade Team-Shootings mit dem richtigen Aufbau des Equipments und Termindruck mit sich bringen.

Nach dem Renteneintritt 2023 möchte er das Hobby unbedingt weiterführen – solange es die Gesundheit zulässt...