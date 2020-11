Schenefeld. Eifersucht könnte der Grund für einen Streit zwischen zwei Männern am Sonntagnachmittag in Schenefeld gewesen sein. Dabei wurde ein 33 Jahre alter Mann aus Hamburg mit einem Messer erheblich am Arm verletzt. Er kam in eine Hamburger Klinik. Täter war ein 48-jähriger Schenefelder.

Gegen 14.15 Uhr trafen die Männer zwischen dem Papenmoorweg und dem Papenstieg aufeinander. Es folgte offenbar ein Streit um eine Frau, die erst mit dem einen, nun aber mit dem anderen Mann liiert sein soll. Der Jüngere soll nach der verbalen Auseinandersetzung den Kontrahenten zunächst mit Reizgas attackiert haben. Daraufhin zog der Schenefelder ein Messer und stach zu. Anschließend flüchtete der Mann.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, auch Hamburger Beamte begaben sich auf die Suche nach dem Täter. Er konnte schließlich am Parkgrund festgenommen werden. Der 48-Jährige kam nach der Vernehmung wieder frei. Die Polizei ermittelt gegen beide Männer wegen gefährlicher Körperverletzung.