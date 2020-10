Kummerfeld. Cricket spielt im Leben von Sharanya „Sharu“ Sadarangani (25) von Kindesbeinen an eine große Rolle. Daran konnten auch Umzüge vom südindischen Bangalore über England nach Deutschland nichts ändern. Seit ihrem Wechsel zum Kummerfelder SV im Sommer ist sie als Damenwartin zudem verantwortlich für den Aufbau einer Frauen-Mannschaft. Zehn Spielerinnen gibt es beim KSV bislang – für das Schlagballspiel Cricket werden im Freien jedoch elf Spielerinnen benötigt. In der Halle sind es immerhin lediglich sechs.

Zum ersten Frauen-Training in der Halle am Ossenpadd hatte sich diesmal sogar hoher Besuch angekündigt. Anuradha „Anu“ Doddaballapur, wie die KSV-Akteurin ebenfalls Nationalspielerin und sogar deren Mannschaftsführerin, schaute beim Indoor-Training vorbei. Zunächst waren fünf KSV-Frauen dabei – später kam zu der dreistündigen Einheit noch eine weitere Aktive dazu, sowie zwei Söhne aus dem U16-Bereich, die ebenfalls in der Frauen-Bundesliga mitspielen dürfen.

Nationalspielerin Anuradha Doddaballapur beim Gasttraining mit den Frauen des Kummerfelder SV.

Foto: Frederik Büll / HA

Dodaballapur stammt aus dem südindischen Bangalore, ist seit 2013 deutsche Cricket-Nationalspielerin und führt seit drei Jahren das Team als Kapitänin an. „Ich schaue gern mal bei anderen Vereinen vorbei, auch um zu sehen, ob da vielleicht Talente für das Nationalteam dabei sind“, sagt die Wissenschaftlerin des Max-Planck-Instituts in Frankfurt (Fachbereich Herz- und Lungenforschung).

Bisher ist es so, dass die KSV-Spielerinnen größtenteils mit ebenfalls cricketbegeisterten Männern verheiratet sind, die auch für Kummerfeld, amtierender Deutscher Meister (T20-Variante), den Schläger schwingen und/oder den Ball werfen. Eine Spielerin kommt aus Kiel. Bisher ist noch keine Aktive aus dem Kreis Pinneberg dabei. Das soll und kann sich gern ändern. „Wir suchen Spielerinnen. Und dabei ist es ganz egal, ob es Anfängerinnen oder Fortgeschrittene sind“, sagt Sadarangani. Trainiert wird sonntags von 12 bis 14 Uhr.

Trainingsgast Doddaballapur hat einen Weltrekord aufgestellt

Ihre Nationalmannschaftskollegin Doddaballapur, die ebenfalls wie sie aus Bangalore stammt, ist im Frauen-Cricket eine kleine Berühmtheit. Sie stellte im August einen weltweiten Rekord auf. Im Länderspiel gegen Österreich gelang es ihr als Werferin, die Holzkonstruktion (Wicket), die vom gegnerischen Schlagmann verteidigt wird, viermal hintereinander mit dem Ball zu treffen und somit die Schlagfrau aus dem Spiel zu nehmen. „Das war wirklich verrückt“, sagt die 34-Jährige. Für ihr Studium zog sie nach Deutschland. In Indien kam sie bereits früh mit Cricket in Berührung und begann dann im Alter von zwölf Jahren ihre Vereinskarriere.

„Cricket fasziniert mich noch immer, auch wenn ich es schon so viel Jahre spiele. Einfach, weil es ein technisch anspruchsvoller Mannschaftssport ist, der nebenbei auch noch so viele unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Altersklassen zusammenbringt“, sagt die Nationalspielerin, die auch für den Frankfurt CC antritt und als zertifizierte Cricket-Trainerin arbeitet. Doddaballapur ist auf dem Feld eine Allrounderin, das heißt, sie wird sowohl als Schlagfrau als auch als Bowlerin eingesetzt.

Die Cricket-Community ist ein eingeschworener Haufen, das Damen-Nationalteam trifft sich einmal im Monat überall in Deutschland. Zum Beispiel in Köln, Hamburg oder München. „Die Cricket-Begeisterung in Deutschland wächst. Es gibt immer mehr Spieler“, sagt sie. Weltweit betrachtet ist der Sport der zweitbeliebteste nach Fußball.

Im Januar möchten die KSV-Frauen in der Halle bestreiten

Im Januar möchten die Frauen des Kummerfelder SV nach Möglichkeit neben ihren Trainingseinheiten auch Spiele in der Halle gegen andere Mannschaften bestreiten. „Aber es ist wegen der Corona-Pandemie alles schwierig, genau zu planen“, sagt Sadarangani.

Sharanya Sadarangani ist Cricket-Frauenwartin beim Kummerfelder SV.

Foto: Frederik Büll / HA

Im April des kommenden Jahres beginnt dann theoretisch die Saison im Freien, wenn die Mannschaft bis dann genügend Spielerinnen zur Verfügung hat. „Die meisten sind hier Anfänger, die Cricket vorher nur aus dem Fernsehen kannten und nun erstmals aktiv dabei sind“, berichtet die 25 Jahre alte Sadarangani. Ende Juni haben die KSV-Frauen mit ihrem Training begonnen.

„Ich habe Sharu bei einem Spiel meines Mannes Imran Khan kennengelernt, und sie hat mich gefragt, ob ich hier mal Cricket ausprobieren möchte“, sagt Aisha Khan. Die 30-Jährige aus Hamburg-Bergedorf hatte von Beginn an Freude daran, und möchte sich als Allrounderin weiterentwickeln. Ihr Mann zählte als Bowler zu den Leistungsträgern des deutschen Meisters – und wer weiß. Vielleicht gelingen den Frauen auch schon bald solche Erfolge.

Interessierte Spielerinnen können sich per E-Mail an development@ksv-cricket.de für ein Probe­training der KSV-Cricket-Frauen anmelden.