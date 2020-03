Uetersen. Die Überraschung über den Entschluss hat nur einen Tag angehalten. Noch am Freitag hatte der Tennisverband von Schleswig-Holstein mit Blick auf die Corona-Pandemie seinen Vereinen unter Berücksichtigung aller Ausschlussfaktoren die eigenverantwortliche Austragung von Punktspielen überlassen wollen. Nun hat der entsprechende Beschluss der Landesregierung, jeglichen Sportbetrieb in Schleswig-Holstein einzustellen, auch den TVSH zum Umdenken bewegt und den letzten noch für diese Zeit angesetzten Leistungssport-Wettbewerb abgesagt.

Das für diesen Sonntag terminierte Spitzenspiel in der Schleswig-Holstein-Liga der Damen zwischen dem TC Rot-Weiss Wahlstedt II und dem TV Uetersen ist wie alle anderen Wettbewerbe des Sonntags und für die weitere Hallensaison 2019/2020 abgesagt worden.

Die Tennis-Wintersaison wird am 15. März beendet

„Ich habe direkt vom Verband die Information erhalten, dass mit Sonntag, 15. März, die Winterrunde endet. Bis zum 26. April sollen keine offiziellen Tennisspiele mehr ausgetragen werden“, sagte Björn Keller, Trainer des TV Uetersen am Sonnabendmittag. „Der Sportausschuss wird in naher Zukunft über Auf- und Abstiegsregelungen beraten. Wir bedauern zwar, dass wir mit den Damen die Saison der SH-Liga nicht sportlich entscheiden dürfen, stehen aber voll hinter diesem Beschluss, der schließlich dem Wohl aller dient.“

Auch die Vereine stellen ihren gesamten Sportbetrieb ein

Der Landesbeschluss hat für alle Sportanbieter der Region weitreichende Folgen. Die Breitensport-Vereine stellen in ihren Kursen oder zum Beispiel den Fitnessstudios den Betrieb bis auf Weiteres ein. So haben auch die beiden größten Vereine des Kreises, Elmshorner MTV und VfL Pinneberg, über die sozialen Medien ihre über 10.000 Mitglieder von der Einstellung ihrer Aktivitäten unbefristet (EMTV) bzw. bis zumindest 19. April (VfL) unterrichtet. Die Vereine appellieren an ihre Mitglieder, unbedingt alle publizierten Hygienetipps zu befolgen.