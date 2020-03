Pinneberg/Elmshorn. Die rund 100 Volleyballfans in der Jahnhalle sorgen für reichlich Geräuschkulisse zu dem, was sich auf dem Spielfeld zwischen den Drittliga-Volleyballern der VG Halstenbek-Pinneberg und dem SV Preußen Berlin abspielt. Das Gast­geberteam von VG-Trainer Sven Klieme hat bereits die Sätze eins und drei mit jeweils 25:18 für sich entschieden; dazwischen lag ein hart umkämpftes 23:25 im zweiten Durchgang. Und nun, beim Stand von 24:25, kommt Außenangreifer Lars Lydorf wieder an den Aufschlag. Eine günstige Konstellation. Der Routinier leitet durch seine präzisen, gefährlichen Angaben drei Ballwechsel ein, die die Hausherren alle für sich entschieden. Unter tosendem Applaus von der Tribüne bilden die „HaPi“-Spieler einen Jubelkreis und feiern ihren dritten Saisonsieg.

„HaPi“-Trainer Sven Klieme klatscht sich mit seinen siegreichen Spielern ab.

Foto: Ulrich Stückler

Die Freude beim Tabellenvorletzten der Nordstaffel ist verständlich, ist der Sieg doch mehr, als nur ein Achtungserfolg. Die drei Punkte eröffnen die zwar nicht große, aber doch realistische Chance, auf direktem Weg den Verbleib in der dritthöchsten deutschen Spielklasse zu sichern. Mit einem Sieg zum Saisonende am 21. März beim Kieler TV II und zugleich Niederlagen der Preußen zuvor beim VfK Südwest und dann gegen den TSV Spandau würde „HaPi“ an den Hauptstädtern vorbeiziehen.

Nicht das einzige Eisen im Feuer für die zu dieser Saison neu gegründete Volleyballgemeinschaft. „Wir spekulieren auch darauf, dass aus unserer Staffel ein Team in die 2. Liga aufsteigt, im Gegenzug aber keine Mannschaft aus der 2. Liga zu uns in die Staffel runterkommt beziehungsweise, dass zu wenige aufstiegsberechtigte Teams aus den Regionalligen den kostspieligen Schritt in die 3. Liga wagen wollen“, sagte Sven Klieme. „Ich würde unsere Chancen auf den Klassenerhalt auf leicht besser als fifty-fifty einschätzen.“

Routinier Lars Lydorf ist im Angriff ein wichtiger Faktor für den dritten Saisonerfolg der neu formierten Spielgemeinschaft.

Foto: Ulrich Stückler

Ein Erfolg, den sich die Spieler nach Ansicht des Trainers redlich verdient hätten. „Wir haben jetzt gezeigt, was wir leisten können. Besonders, wenn die ,Alten‘ wie Lars Lydorf mal aushelfen“, sagte Klieme. „Und wenn wir uns dann auch noch vor Augen halten, dass bei uns einige Spieler durch die Zusammenlegung von VfL Pinneberg und Halstenbeker TS ein oder zwei Ligen von heute auf morgen übersprungen haben, dann ist die spielerische Entwicklung dieser Mannschaft enorm. Dazu haben wir jetzt gegen Preußen auch noch Kampf- und Nervenstärke bewiesen.“

VG Elmshorn hält mit 3:1-Sieg bei WiWa den Druck auf den VCN aufrecht

Dagegen haben die Regionalligafrauen der VG Elmshorn am oberen Tabellenende ihrer Nordstaffel die Weichen für ein spannendes Saisonfinale gestellt. Mit dem 3:1 (25:15, 24:26, 25:12, 25:23)-Sieg bei der VG WiWa Hamburg hat das Team von Coach Michael Behrmann nicht nur nun auch rechnerisch die Vizemeisterschaft gesichert.

Britta Schümann (r., VG Elmshorn) beim Zuspiel, Kim Deutschendorf ist angriffsbereit.

Foto: Ulrich Stückler

„Wir halten auch weiterhin den Druck auf Tabellenführer VC Norderstedt aufrecht. Während wir jetzt ein Wochenende spielfrei haben, dürfen die sich zu Hause gegen den Wiker SV keinen Patzer erlauben“, sagte Behrmann. „Gegen diese Kielerinnen kann man schon mal straucheln. Aber egal, wie diese Nachholpartie ausgeht, am 22. März haben wir dann unser Heimspiel gegen den VCN und wollen uns für das 1:3 in der Hinrunde revanchieren.“

Vielleicht dann wieder mit einem Team, „das sich von allein aufstellt“. Gegen WiWa standen Behrmann ausfallbedingt neben Zuspielerin Britta Schümann und Libera Susanne Maier nur sieben Spielerinnen zur Verfügung.