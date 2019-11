Wedel. Von einer Krise möchte Benka Barloschky, Trainer des SC Rist Wedel, nichts wissen. Dabei haben seine Zweitliga-Basketballer nun vier Pro B-Partien in Folge verloren und sind auf Tabellenplatz neun abgerutscht. In der Steinberghalle unterlag das Team den Iserlohn Kangaroos mit 64:74 (28:36).

„Mit aller Vehemenz: Keinesfalls fühlen wir uns in einer Krise. Weder wir als Mannschaft, die Trainer, noch der Vorstand, noch der Sportdirektor. Wir gucken von Spiel zu Spiel. Ich bin superenttäuscht, dass wir dieses Spiel verloren haben, weil wir gewinnen wollten. Und wir hatten die Chance zu gewinnen“, sagte der 31 Jahre alte Trainer. Einen Blick auf die drei vorangegangen Partien gebe es daher nicht, betont Barloschky. Im Duell mit den Nordrhein-Westfalen leistete sich die junge Wedeler Mannschaft zu viele Ballverluste. 18 waren es in den ersten 20 Minuten, anschließend kamen noch einmal sieben dazu.

Dies lag jedoch nicht nur an mangelnder Konzentration, sondern auch an der druckvollen Verteidigungsarbeit der Gäste, die auf wechselnde taktische Varianten setzten. „Vor allem unsere beiden jungen Guards haben sich davon ein bisschen aus der Ruhe bringen lassen. Da gab es dann einfach zu viel Verwirrung auf dem Feld. Und das führt dann häufig zu Ballverlusten“, sagte Barloschky. Aufbauspieler Semjon Weilguny (17) kam im Spielverlauf auf vier Turnovers, der noch jüngere Leif Möller (16) reichte sechsmal den Ball dem Gegner.

Da die Gäste im ersten Viertel teilweise jedoch offene Würfe vergaben, blieben die Wedeler nach den ersten zehn Minuten sogar noch in Führung (20:17). Anschließend kassierten die Wedeler allerdings einen 2:10-Lauf. Offensiv gab es zu viele Fehler – nur acht Punkte schaffte der SC Rist vor der Halbzeit. Doch selbst dieser Rückstand von acht Punkten nach zwanzig Minuten ist nicht unaufholbar.

„Wir haben in der Halbzeit einen klaren Plan gemacht, wie wir angreifen wollen, und es ging vor allem darum, dass man mit Selbstvertrauen etwas ansagen muss, was man spielen will. Dann spielt man das auch und dann kommt es nicht mehr so darauf an, was für eine Verteidigungsform das jetzt ist“, sagte Barloschky. Mitte des dritten Abschnitts verkürzte Jammal Schmedes auf 45:51, doch danach setzten sich die Gäste wieder ab. Im Schlussabschnitt hätten die Wedeler dann ein Iserlohner Punktepolster von zwölf Zählern drücken müssen. Angerer traf per Dreier zum 54:62, „Kämpferherz“ Nikola Sredojevic hatte kurz darauf Pech, als der Ball nach seinem Korbleger vom Ring rollte, nicht durchs Netz fiel und somit eine bessere Ausgangslage für die Schlussphase verpasst wurde.

Letztendlich behielten die Sauerländer aber die Kontrolle am Steinberg. Trainer Barloschky lobte Sredojevic für seinen kämpferischen Einsatz und Angerer für seine Verteidigung gegen Elijah Allen („Einer der besten, wenn nicht sogar der beste Eins-gegen-Eins-Spieler der Pro B“). Manchmal fehle das Kollektiv auf dem Feld. „Dass sie noch mehr das Gespür dafür entwickeln, dass auch noch andere auf dem Spielfeld stehen. Dass sie noch mehr kommunizieren und zusammenarbeiten, um es zusammen zu schaffen. Das ist für uns, glaube ich, der nächste Schritt“, sagte der Trainer.

Am Wochenende ist spielfrei, sodass unter anderem daran im Training intensiv gearbeitet werden kann. Bis zur Partie am 7. Dezember in Düsseldorf könnten Osaro Jürgen Rich (Hüftverletzung) und Jalen Ross (Oberschenkelverletzung) wieder einsatzbereit sein.

Viertel-Ergebnisse: 20:17, 8:19, 18:23, 18:15.

SC Rist Wedel (Punkte): Matej Jelovcic (16), Jammal Schmedes (14), Alexander Angerer (11), Aurimas Adomaitis (8), Emil Marshall (6), Leif Möller, Nikola Sredojevic (je 3), Semjon Weilguny (2), Moritz Kröger (1).