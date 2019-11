Elmshorn. Ein letztes Mal in diesem Jahr – und altersbedingt auch in dieser Zusammensetzung – haben sich die U13-Footballer der Elmshorn Fighting Pirates mit ihren Coaches auf dem EMTV-Platz am Koppeldamm zu einem Abschlusstraining getroffen. Zwar vorrangig nicht im knallgelben Spieltrikot der Piraten, aber doch gut ausgerüstet mit Helm und Pads – nur optisch halt im trainingsüblichen „Räuberzivil“.

Als Belohnung für den Titel machen die Coaches beim Training mit

Es sollte ohnehin locker zugehen, ehe die Trainingspause begann, nicht so professionell, wie noch auf dem offiziellen Teamfoto, mit dem sich die kleinen Piraten ihren Vereinsmitgliedern und der Liga vorgestellt haben. Außer „locker“ war auch „ungewöhnlich“ eine Ansage für diese letzte Übungseinheit, ehe es nach der Saisonabschlussfeier am 22. November mit dem Hallen­training weitergeht. „Wir Coaches hatten mit den Jungs einen Deal: Holen sie den Nordtitel, würden wir alle beim letzten Training mitmachen“, sagte Marbod Levgrün, seit sieben Jahren Trainer der C-Jugend-Footballer.

Videoanalyse verschafft Pirates weiteren Vorteil im Finale

Für die Nachwuchsfreibeuter des EMTV zusätzlicher Anreiz, einer bislang schon perfekten Saison mit sechs Spielen ohne Niederlage in Gruppe A der U13-Jugendliga Nord das Sahnehäubchen aufzusetzen. Im Finale um die Nordmeisterschaft haben die Elmshorner im heimischen Krückaustadion die Champions der B-Staffel, die Bremerhaven C-Hawks, beim lockeren 34:7 (6:0, 22:0, 0:0, 6:7)-Triumph förmlich in Grund und Boden gespielt. Es war der vierte Nordtitel in Folge – vier Jahre, in denen die jüngsten Pirates überhaupt nur ein Spiel verloren haben. Eine solche Dominanz über einen so langen Zeitraum ist nicht einfach zu finden in der Sportszene.

Trainer legen maximalen Wert auf den Teamgedanken

„Jetzt im Finale rührte unsere Über­legenheit auch daher, dass wir Bremerhaven in Videos studiert haben. Die waren wie ein offenes Buch für uns“, sagte Levgrün, der sich nun ein Sabbat-Jahr als Trainer nimmt, dann aber wieder voll zur Verfügung steht. „Aber über die Jahre und den Saisonverlauf hinweg ist es der Zusammenhalt, der unsere Stärke ausmacht. Außerdem haben wir mit insgesamt sieben Trainern für die Mannschaft eine Betreuung, die nicht viele Clubs bieten können.“ Zwar hätten auch die Pirates ihre Schlüsselspieler. Levgrün: „Aber bei uns ist ganz klar das Team der Star. Jeder Spieler der punktet, weiß, dass ihm dafür Kameraden den Weg frei blocken. Hier ist ein großes Miteinander; die Spieler stammen aus allen Gesellschaftsschichten. Wir betreiben quasi Jugendarbeit auf dem Footballfeld.“

Jugendliche von zehn Jahren an, die auch Football spielen wollen, können ab Dezember montags (Koppeldamm) und donnerstags (Ramskamp, Zufahrt Hainholzer Schulstraße) jeweils um 17.30 Uhr beim Hallentraining vorbeischauen und sich einen Eindruck von diesem Sport verschaffen.