Uetersen. Tessa Brockmann ist noch jung – im November wird die Schülerin des Sophie-Scholl-Gymnasiums in Itzehoe 14 Jahre alt. Doch das Tennistalent, das seit mehr als einem Jahr für den Tennisverein Uetersen das Racket schwingt, ist auf einem guten Weg, immer mehr auf nationaler Ebene die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

So hat sie nun am vergangenen Wochenende beim traditionsreichen Kay-Lund-Turnier das Semifinale der Damen-Konkurrenz erreicht. Und zuvor – zum Ende der Sommersaison – hat sie beim hochklassigen Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin mit ihrer Schule wie im Vorjahr im Wettstreit mit der Konkurrenz aus anderen Bundesländern Platz sieben belegt.

In der DTB-Rangliste wird Tessa an Position 399 geführt

Das gute Abschneiden ist keine Überraschung: Tessa Brockmann ist aktuell die beste Tennisspielerin im Kreis Pinneberg, nicht nur in ihrer Altersgruppe bei den Juniorinnen U14, sondern auch in der offenen Klasse der Damen. Das belegt zumindest die frisch veröffentlichte nationale Rangliste des Deutschen Tennis Bundes, die die Oldendorferin bundesweit auf Rang 399 führt. In Schleswig-Holstein bedeutet das für die Musterschülerin von Trainer Björn Keller Platz zehn bei den Damen.

Im Landesliga-Team des TV Uetersen, der Tessa in den vergangenen Monaten ebenso wie Sportartikel-Hersteller Wilson großzügig unterstützt hat, wird die Juniorin ihre zwei Jahre ältere Teamkollegin Kia Bu als neue Nummer eins ablösen. In Kiel konnte Tessa Brockmann Bu, die in den vergangenen Monaten durch zahlreiche Verletzungen zurückgeworfen worden war und auf Platz 451 zurückgefallen ist, im direkten Vergleich in mehr als zwei Stunden niederringen.

Vor knapp zwei Jahren, als Tessa in Kiel ihren ersten großen überregionalen Erfolg als U12–Hallen-Landesmeisterin feierte, stand noch gar nicht fest, dass die Gymnasiastin eine erfolgreiche Tennis-Laufbahn einschlagen würde. Die Oldendorferin spielte beim TSV Heiligenstedten Fußball in einer Jungen-Mannschaft und in der schleswig-holsteinischen Mädchen-Landesauswahl.

Tessa musste sich zwischen Fußball und Tennis entscheiden

„Irgendwann wurde beides parallel zu stressig, und ich habe mich für Tennis entschieden. Das habe ich bis heute nicht bereut. Tennis bringt mir Mega-Spaß“, berichtet das inzwischen 1,72 Meter große sportliche Multitalent. Als solches hatte sie die ersten Versuche mit Racket und Filzball in Oldendorf bei Trainer Peter Janz unternommen und wurde von 2016 an innerhalb des Damen-Projektes beim SV Henstedt-Ulzburg ausgebildet.

Seit 2018 jagt Tessa unter der Regie von Cheftrainer Björn Keller beim aufstrebenden TV Uetersen dreimal in der Woche dem Filzball hinterher. Einmal wöchentlich fährt sie nach Wahlstedt ins Leistungszentrum des Verbandes. Mutter Kristina ist mit dem Fahrdienst erheblich eingespannt. Sie unterstützt das zeitaufwendige Hobby ihrer Tochter, achtet aber darauf, dass die Schule nicht darunter leidet. „Tessa bekommt das gut unter einen Hut“, sagt die Mutter, die selbst beim TSV Oldendorf im Damen 40-Team das Racket schwingt.

Vor Ort im Umkreis Itzehoe gibt es für Tessa kein leistungsorientiertes Training, das sie weiter voranbringt. Inzwischen spielt das Talent längst nicht mehr nur Turniere in Deutschland und schlägt für die Mannschaft des TV Uetersen auf. Tessa misst sich immer öfter auch international. „Die Reisen in fremde Länder und die Spiele gegen Jugendliche, die man nicht kennt, bringen mir besonders viel Spaß“, sagt die 13-Jährige, die auf der Tennis-Europe U 14-Tour ihren Durchbruch in den Sommerferien feierte.

Beim internationalen U14 Turnier im österreichischen Kufstein erreichte die Rechtshänderin im Einzel die Runde der besten acht – und im Doppel sogar das Endspiel. „Da wurde sogar mit Schiedsrichtern gespielt“, erinnert sich Tessa gerne zurück. Europaweit ist Tessa inzwischen mit 139 Punkten auf Platz 366 gelistet.

Ihrem gemeinsamen Training mit A-Lizenz-Coach Björn Keller misst Tessa Brockmann hohe Bedeutung für ihre Entwicklung bei.

Foto: Ulrich Stückler

Ihren Höhenflug der letzten Monate führt Tessa auf das intensive Training mit ihrem Coach zurück, der mit ihr stundenlang Techniktraining absolvierte und ihr so das Gefühl der Sicherheit gibt. „Außerdem habe ich in vielen Turnieren wertvolle Erfahrung gesammelt und gemerkt, dass ich auch höher eingeschätzte Spielerinnen schlagen kann“, beschreibt sie ihr gewachsenes Selbstvertrauen, das sie in den kommenden Jahren noch weiter voranbringen soll.

Ihre bislang sportlich wertvollsten nationalen Siege feierte sie bei der U21- Provinzial-Trophy in Kiel-Suchsdorf Mitte September und mit der Halbfinal-Teilnahme beim Lütjenseer Hallenturnier. „Da gab es auch mein erstes kleines Preisgeld“, erinnert sich das Tennistalent mit einem Schmunzeln.

Tessa hat klare Ziele für die Zukunft: „Ich möchte in Schleswig-Holstein in meinem Jahrgang die Nummer eins werden, weiter erfolgreich bei den Damen spielen und vielleicht auch mal ein internationales Turnier gewinnen“, sagt Tessa. „Doch bei allem Trainings- und Wettkampfstress möchte ich vor allem den Spaß am Tennis behalten.“