Bönningstedt. Innenverteidiger Steven Tegeler, nach seinem Kreuzbandriss nicht in den Tritt gekommen, schickte Trainer Andjelko Ivanko aus dem Urlaub eine Nachricht. „Am 10. Oktober werde ich erneut operiert. Diesmal ist es der Meniskus.“

Mittelfeldspieler Jaques de Oliveira muss aus disziplinarischen Gründen einmal aussetzen, nachdem er den Treffpunkt vor dem Gastspiel beim Niendorfer TSV (1:6) verpasst hatte. Stürmer Kilian Utcke ist erkrankt. Defensivspieler Jannick Wilckens steckt in Klausur-Arbeiten. Wie schwer sich Taktgeber Hassan Zarei (beim 2:1 in Buchholz) am Knie verletzt hat, wird die Auswertung der gestrigen MRT zeigen. Sorgen, nichts als Sorgen. Vor der richtungsweisenden Heimpartie gegen den Meiendorfer SV sind die Oberliga-Fußballer des SV Rugenbergen weit davon entfernt, ein echtes Team zu sein. Weltuntergangsstimmung trotz gemeinsamer Barkassenfahrt. Aber sie sind nicht weit entfernt vom rettenden Ufer. Drei Punkte wären wohl gleichbedeutend mit dem Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz.

Nie zuvor musste ein SVR-Trainer bei gleichzeitigem Verletzungspech auf so viele (Urlaubs-)Sonderwünsche der Spieler wie Ivanko eingehen. Lediglich Keeper Patrick Hartmann, Stürmer Edouard Mesenholl und Verteidiger Boamah Rüster, der bislang keine Rolle spielte, standen ihm ab dem ersten Tag der Vorbereitung uneingeschränkt zur Verfügung. Der Coach prangert das nicht an. „Früher konnte ich mir von meinen ersten beiden Monatsgehältern als Amateur-Kicker einen gebrauchten Kleinwagen zulegen. Diese Zeiten sind fast überall vorbei. Entsprechend müssen wir damit leben, dass die Spieler ihre Freizeit nicht nur mit Fußball in Einklang bringen.“

Auffällig ist aber, dass Aufsteiger Union Tornesch seine personellen Engpässe bislang besser als der SVR in den Griff bekam und auf dem Platz auch einen anderen Teamgeist vermittelte. Im Gegensatz zum Kreis-Rivalen (0:7) hatten die Tornescher nach einem 0:2-Rückstand gegen den SC Victoria jedenfalls nicht verzagt, sondern noch ein 2:2 erkämpft.

FCU-Stürmer Björn Dohrn leidet unter Knieproblemen

Von Torjäger Björn Dohrn, der den Ausgleich erzielt hatte, ist in der Zwischenzeit bekannt, dass er die Partie mit heftigen Knieschmerzen bestritt. Die verschlimmerten sich nach dem Abpfiff so sehr, dass er die gesamte Woche nicht am Training teilnehmen konnte. Um A-Junior Jean Patrice Meyer nach dessen gelungenem Herren-Debüt nicht überzustrapazieren, wagt Trainer Thorben Reibe auswärts gegen den USC Paloma einen Versuch mit Jannick Prien als rechtem Verteidiger. Fabian Knottnerus und Phillip Kuschka gehören nach ihrem Urlaub sofort wieder dem Kader an.

In der Landesliga Hammonia macht sich die S V Halstenbek-Rellingen gegen Hansa 11 für die anstehenden Spitzenspiele beim HEBC und gegen TuRa Harksheide warm. Der SSV Rantzau will nach drei Niederlagen am Stück gegen den Tabellenletzten Inter Eidelstedt auch ohne Rotsünder Jonas Matern und Keeper Malte Ladehof (private Gründe) die Kurve nach oben bekommen. Tilman von Velde, Flemming Bruns, Lars Schulz, Marvin-Jay Gibau und Jorrit Thieme stehen vor der Rückkehr ins Team.

Oberliga Hamburg, 10. Spieltag

USC Paloma – Union Tornesch

Spielbeginn: Sonntag, 10.45. HA-Tipp: 3:1.

SV Rugenbergen – Meiendorfer SV

Spielbeginn: So., 14 Uhr. HA-Tipp: 1:1.

Landesliga Hammonia, 10. Spieltag

Niendorfer TSV II – Blau-Weiß 96

Spielbeginn: So., 11.15. HA-Tipp: 1:1.

SV Halstenbek-Rellingen – Hansa 11

Spielbeginn: So., 14 Uhr, HA-Tipp: 2:0.

SSV Rantzau – Inter Eidelstedt

Spielbeginn: So., 15 Uhr. HA-Tipp: 3:1.