Einfach nur „verbessert“ ist noch nicht gut genug

Pinneberg.. „Das war vorerst mein letzter Besuch hier.“ Der auch dem lokalen Amateur-Fußball zugeneigte Tischtennis-Spieler Sönke Weber (TuS Appen) hat genug vom VfL Pinneberg. Das 0:4 (0:2) im Lotto-Pokal gegen den SSV Rantzau war die 38. Niederlage der Kreisstädter in deren jüngsten 40 Pflichtspielen. „Sie werden nach dem Abstieg aus der Oberliga auch in der Landesliga kein Bein auf die Erde bekommen“, glaubt Weber.

„Wer soll denn bloß Tore schießen?“, fragt sich Manfred Kirsch. Dem früheren Trainer, Ligaobmann und Vorstand des VfL blutete das Herz, als er sich nach dem 0:3 von Flemming Bruns (68.) von seinem Sitzplatz erhob und Richtung Ausgang begab. Über die Hintergründe des freien Falls will der Thesdorfer nicht mehr reden, sondern den Kickern seines Leib- und Magenclubs einfach nur die Daumen drücken, auch in der richtungsweisenden Heimpartie am Sonntag gegen Aufsteiger Hansa 11.

Ob die Pinneberger dann auf Mittelfeldspieler Jakub Kokoc zurückgreifen können? „Wir warten noch auf die Freigabe aus Polen“, verriet Co-Trainer Ole Sellhorn, der sein Team im Vergleich zum 0:5 in Halstenbek verbessert, aber „noch zu grün hinter den Ohren“ sah.

Die Unbedarftheit der Pinneberger äußerte sich in der 16. Minute alleine schon dadurch, dass Jorrit Thieme nach einem Freistoß von Sascha Berg ungehindert das 1:0 der Barmstedter köpfen durfte. Niemand störte den schlaksigen Marvin Jay Gibau, der seinen Gegenspieler nach einem Einwurf wie eine lästige Fliege abschüttelte und das 2:0 erzielte (23.). Nach vielen vergebenen Großchancen rundete Jannik Ruhser das Resultat in der 86. Minute ab.

Da weilte Manfred Kirsch schon nicht mehr im Stadion, während die zahlreichen SSV-Fans ihre Vorfreude auf das Heimspiel gegen den Niendorfer TSV II bis zum Abpfiff auskosteten. „Wir werden dann unsere Längenvorteile bei Freistößen und Eckbällen ins Spiel zu bringen versuchen“, kündigte SSV-Coach Marcus Fürstenberg an. Kopfball-Torschütze Jorrit Thieme droht wegen einer Familienfeier auszufallen, dafür steht allerdings der nicht weniger kopfballstarke Jan-Niclas Rohr, in Pinneberg geschont, bereit.

SVHR-Coach Barthel fehlen immer noch neun Spieler

Ebenso wie der SSV Rantzau hatte auch die SV Halstenbek-Rellingen ihren Kader breit aufgestellt. Dass nach der Aussage von Trainer Heiko Barthel immer noch neun Spieler fehlen, muss deshalb auf dem Weg, auswärts gegen Nikola Tesla die Tabellenspitze zu verteidigen, kein Hindernis sein. Von einigen Assen, die das Pokalspiel beim Bezirksligisten SC Pinneberg (3:1) verpasst hatten, stehen Marcel Schöttke, Ümit Karakaya und Felix Hennings wieder zur Verfügung. Die Halstenbeker sind aber gewarnt. Ihr Gegner hatte am ersten Spieltag auswärts gegen den SC Nienstedten aufhorchen lassen (7:3).

Blau-Weiß 96 lässt beim 1:3 im Pokal reichlich Kraft

Blau-Weiß 96 „darf“ sich nach der 1:3 (Niederlage) im Pokal beim SV UH-Adler (Bezirksliga Nord) ganz auf den Abstiegskampf konzentrieren. Abteilungsleiter Andreas Wilken übt sanften Druck aus. „Gegen Mitaufsteiger HSV Barmbek-Uhlenhorst 2 müssen wir auf eigenem Platz punkten.“ Allerdings stecken den Schenefeldern 120 Minuten in Winterhude in den Knochen. Das 1:0 der Gastgeber in der 90. Minute hatte Jannik Eggerstedt per Freistoß ausgeglichen (90.+2). Die bessere Chancenverwertung (110., 119.) gab in der Verlängerung den Ausschlag zugunsten von UH-Adler.

Ärgerlich war das Ausscheiden des an der Hand verletzten Torhüters Jonathan Hohenegger (65.). Nun darf Zweitkeeper Finn Ritter nichts passieren.