SVHR startet mit 5:0-Derbysieg in die Landesliga

Halstenbek.. „Tempo runter – Schulanfang.“ Auf Bannern warnt die Gemeinde Halstenbek Autofahrer schon zwei Wochen vor dem Ferienende. Tempo hoch – Saisonstart. Beim 5:0 über den VfL Pinneberg (3:0) haben die Landesliga-Fußballer der SV Halstenbek-Rellingen gleich losgelegt wie die Feuerwehr. Noch keine Minute war absolviert, da musste sich Gäste-Torwart Luca Protzek das erste Mal nach dem Ball in seinem Netz bücken. Kapitän Sascha Caldwell ermöglichte Hendrik Ebbecke mit einem kapitalen Stockfehler einen Flachschuss, der in der linken Ecke einschlug (1:0).

Felix Hennings verwertete einen Rückpass von Cherno Baba Njie zum 2:0 (14.). Zwischendurch hatte Mike Theis einen Eckball von Marcel Schöttke an die Latten-Oberkante geschossen (12.). Bei Schöttkes Freistoß köpfte Enzo Simon den Ball an den linken Pfosten (17.). Der zuständige Schiedsrichter-Assistent signalisierte da allerdings eine Abseitsposition des bisherigen Oberliga-Stürmers (Wedeler TSV). Protzek meldete sich lautstark bei seinen Vorderleuten, die ihren Gegenspielern alle nur erdenklichen Freiheiten gestatteten. „Redet miteinander.“

Wütend trat der Neffe des früheren HR-Torjägers Martin Protzek gegen die Längsstange, als Simon dann doch das 3:0 köpfte (37.). 110 Zuschauer waren sich einig. Den Kreisstädtern drohen erneut harte Zeiten, nachdem sie schon in der Oberliga mit 199 Gegentoren vom Hof gejagt worden waren. Assistenzcoach Ole Sellhorn, der Spielertrainer Wojciech Krauze nach besten Kräften unterstützt, malt den Teufel (nochmaliger Abstieg) nicht an die Wand. „Wir wissen, dass es schwer wird. Aber wir haben auch noch ein halbes Dutzend Spieler in der Hinterhand, die in Halstenbek nicht mitwirken konnten.“

Allerdings mussten auch die Gastgeber noch auf potenzielle Stammkräfte (Diaz-Zwillinge, Karakaya, Mirco Clausen, Raasch) verzichten. „Ich freue mich auf den internen Konkurrenzkampf, wenn alle wieder zur Verfügung stehen“, sagte Yasir Zaman, der noch während der Hinrunde der zurückliegenden Horrorsaison VfL-Kapitän gewesen war. Für den rechten Verteidiger ein Glücksgefühl, endlich mal wieder ein Punktspiel gewonnen zu haben.

Zaman beteiligte sich am Resultat in der 66. Minute, als er nach einem Steilpass von Cevin Clausen, ebenfalls Ex-VfLer, die Flanke zum 4:0 von Enzo Simon lieferte (66.). Hennings erzielte nach einem Freistoß des eingewechselten Adrian Ghadimi das 5:0 (70.). Zwischendurch hatten die Halstenbeker immer wieder einen Gang zurückgeschaltet, so wie das die Gemeinde von den Bürgern ja auch erwartet.

In der zweiten Runde des Lotto-Pokals müssen sie morgen um 19.30 Uhr gegen den SC Pinneberg (Bezirksliga) auswärts antreten, während der VfL am Mittwoch um 18.30 Uhr den Staffelrivalen SSV Rantzau empfängt.