Pinneberg. Auf dem Drosteiplatz in der City: Bier-Freunde können an vier Tagen viele Sorten testen. Wer diesmal traditionell das Fass ansticht.

Der Veranstalter war wieder einmal fleißig – und lässt den Drosteiplatz mit vielen Ständen befüllen. Von Donnerstag, 23. Mai, bis Sonntag, 26. Mai, findet das bereits vierte Craft Beer & Gourmet Festival in Pinneberg statt. Markus Meier, Chef der Firma Lampenfieber Veranstaltungen, und Marco Hurtig, leidenschaftlicher Bierbrauer und Inhaber der Pinnauer Provinzbrauerei, sowie das Stadtmarketing haben ganze Arbeit geleistet.

Hurtig hatte einst die Idee zu diesem Festival – Pinneberg gilt als eine kleine, aber feine Bier-Hochburg. Bürgermeister Thomas Voerste hat die Ehre, am Premierentag den Fassanstich des Events auszuführen. Los geht es um 16.30 Uhr. Anschließend werden – in verantwortungsvollem Maße – diverse gebraute Biere, frisch gezapft, in die Kehlen der Besucher strömen. Einige Essensstände stillen ein anderes Grundbedürfnis. Am Freitag und Sonnabend wird von 12 bis 24 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr Bier ausgeschenkt.

Drosteiplatz in Pinneberg: 4. Craft-Beer und Gourmetfestival in Pinneberg eröffnet

Mehr als 50 Biersorten von diversen kleinen Brauereien können an den vier Tagen probiert werden. Die Zahl an unterschiedlichen Ständen ist ebenfalls zweistellig. Wer kein Bier mag, kann auch auf Soft-Drinks, Weine oder Cocktails wählen.

Mehr zum Thema

Die Premiere des Craft-Beer-Events in Pinneberg gab es im Jahr 2020. Seitdem gibt es einmal im Jahr diese Veranstaltung für Pinneberger – und die regionalen Freunde, nicht nur des kühlen Blonden. Sondern der ganzen Vielfalt der Braukunst. Am Sonntag, 26. Mai, gibt es zum Abschluss des Festivals auch einen verkaufsoffenen Sonntag in der Pinneberger City.