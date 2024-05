Wedel. Kein Schiff wird kommen – erneut fällt die Fähre wegen eines technischen Defekts aus. Pendler und Touristen müssen Alternative suchen.

Berufspendler und Touristen, die in gut 25 Minuten über die Elbe schippern wollen, müssen aktuell auf die Lühe-Schulau-Fähre verzichten. Das Schiff „Dat Ole Land II“ fällt aus. Und das zum wiederholten Male. „Aktuelle Fahrplaninformation: Aufgrund eines technischen Fehlers müssen wir den Betrieb bis auf Weiteres einstellen. Wir melden uns, sobald es Neuigkeiten gibt“, heißt es dazu in den Meldungen vom Mittwochmorgen, 22. Mai, auf der Facebook-Seite und der Homepage des Unternehmens.

Weitere Details zur exakten Ausfallzeit stünden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, so Ute Bülau, Geschäftsführerin Lühe-Schulau-Fähre GmbH, gegenüber dem Abendblatt. „Es ist ein Problem an der Maschine, also dem Motor der Fähre. Die Fehlersuche läuft noch. Morgen werden wir auch noch nicht wieder fahren können“, so Bülau.

Elbfähre in Wedel: „Dat Ole Land II“ fällt wegen technischer Probleme aus

Erst vor gut zwei Monaten hatte die Elbfähre, die zwischen Lühe in Niedersachsen und Wedel verkehrt, die Sommersaison eingeläutet, nachdem in der Winterpause eine Mängelliste abgearbeitet war und der „Schiffs-TÜV“ vermeintlich überstanden schien. Nun muss das Schiff abermals repariert werden.

Bereits in der Vergangenheit hatte es immer wieder Ausfälle wegen nötiger Reparaturen oder sogar Motorschäden gegeben. Ein großes Problem für die Fähre soll dabei die zunehmende Verschlickung der Elbe sein.

Der Fährbetrieb von „Dat Ole Land II“ liegt in öffentlicher Hand. Die Betreibergesellschaften der Lühe-Schulau-Fähre GmbH sind zu gleichen Teilen die Stadt Wedel, die Samtgemeinde Lühe, die Gemeinde Jork sowie die Stadt und der Landkreis Stade. Die Anteile liegen bei jeweils 20 Prozent.

Für die Gesellschafter ist der Betrieb dieser Fähre, der auch wechselseitig zum Ankurbeln des Tourismus dienen sollen, mit erheblichem finanziellen Aufwand verbunden. Allein der Anteil der Stadt Wedel lag 2023 bei gut 74.000 Euro.