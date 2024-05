Direkt an der Elbe: Das Heizkraftwerk Wedel wird noch größtenteils mit Kohle betrieben. Der fossile Brennstoff wird am eigenen Schiffsanleger abgeliefert. Parallel gibt es am Tinsdaler Weg auch eine sogenannte Power-to-Heat-Anlage, in der umweltfreundliche Windkraft in Wärme für Hamburger Heizungen produziert wird. © Frederik Büll | Frederik Büll