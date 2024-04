Elmshorn. Drei Jugendliche können sich vor den Flammen ins Freie retten. 40 Retter waren an den Meisenweg geeilt. Ursache war wohl ein Defekt.

Großeinsatz für die Feuerwehr in Elmshorn am späten Montagnachmittag: Die Retter mussten zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus ausrücken. Die drei Jugendlichen im Haus hatten den Brandort beim Eintreffen der Retter bereits verlassen. Dadurch sei es zu keinen Verletzten bei dem Einsatz gekommen.

Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn wurde kurz nach 16 Uhr alarmiert. Offenbar aufgrund eines technischen Defekts kam es zu dem Feuer in einem Einfamilienhaus am Meisenweg. Beim Eintreffen der Helfer stellten die Kräfte tatsächlich erheblichen Flammenschlag in Fensternähe in der Küche fest, sodass sich die Helfer entschieden, das Küchenfenster einzuschlagen, um das Feuer rasch zu bekämpfen.

Feuer in Elmshorn: Drei Jugendliche können sich retten

Binnen kürzester Zeit konnten die Flammen gelöscht werden, die Wohnung wurde anschließend belüftet. Wie die Polizei mitteilte, sei ein technischer Defekt in der Küche zum aktuellen Zeitpunkt als Ursache des Feuers am wahrscheinlichsten. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn war mit insgesamt 40 Helfern und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Während des Einsatzverlaufes musste ein Fahrzeug zu einem Paralleleinsatz in den Zeppelinplatz ausrücken. Ein ausgelöster Rauchwarnmelder gab nach Auskunft der Einsatzkräfte Anlass zur Alarmierung.

