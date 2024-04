Johanna Hvalic mit der Wedeler Jugendgruppe beim Sonnenuntergang am Weststrand des Fünf-Städte-Heims in Hörnum: „In zwei Wochen Freizeit wächst mit den Kids ein ganz tolles Gemeinschaftsgefühl.“ Wer will in diesem Sommer noch mitfahren? In Wedel und Hetlingen gibt es noch freie Plätze. © Familie Hvalic | Familie Hvalic