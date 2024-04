An diesem Freitag kommt es in Ellerbek zum absehbar letzten Handball-Oberligaderby zwischen dem TSV Ellerbek und dem hochgradig abstiegsgefährdeten TSV Uetersen. Dann gibt es auch ein brisantes Duell der besonderen Art: Uetersens Rückraumspieler Jan Neumann (l.) muss im Kampf um den Klassenerhalt möglicherweise seinem Chef Hennes Paulsen eins auf die Nase geben; die Kollegen vom Kaltenkirchener Holzimport Nord werden in der Harbig-Halle direkte Gegenspieler sein. Es gibt 60 Minuten lang keine Geschenke. © Ulrich Stückler | Ulrich Stückler