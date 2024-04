Am heutigen Dienstag, 23. April, 18 Uhr, eröffnet im Elmshorner Schilfweg das einzige spanische Restaurant der Gegend. Mit der Tapas Bar Pimientos erfüllt sich Wirt Haziz Abdija (53, weiße Mütze) einen Traum, weil er die spanische Küche so liebt. Zusammen mit Koch Sandro und seinem Küchen- und Serviceteam will der Pinneberger dieser Elmshorner Ecke, wo vorher das griechische Restaurant Mythos war, neues Leben einhauchen. © Ulrich Stückler | Ulrich Stückler