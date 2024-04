Elmshorn im neuen Licht. Die Visualisierung der Durchwegung auf Höhe der Königstraße 25, die den Bahnhofsvorplatz, Buttermarkt und Königstraße verbinden soll. Im Vordergrund die Bestandsbauten an der Kö: rechts Telekom, links der mögliche Neubau. Es folgen Brücke, Quartier an der Krückau, Markthalle, dann links das Quartier am Buttermarkt und rechts das Rathaus. Im Hintergrund links die Knecht’schen Hallen, rechts mögliche Neubauten sowie Bestandsbauten, hinten das ehemalige Kibek-Hochhaus, in dem sich nun Wohnungen befinden. © gammagraph | Fabian Gavrilescu