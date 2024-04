Pinneberg. Kriminelle kamen in den Osterferien, brechen mehrere Zwischentüren auf und zerstören Verwaltung sowie Lehrerzimmer - die Details.

Einbrecher haben sich in den gerade zu Ende gegangenen schleswig-holsteinischen Osterferien gewaltsam Zugang zur Johannes-Brahms-Schule in Pinneberg verschafft. Das teilte die Polizei am Montag mit. Tatzeit war demnach bereits der Donnerstag in der vorigen Woche.

Um 6.30 Uhr am Donnerstag stellte der Hausmeister der Schule fest, dass in der Nacht unbekannte Personen gewaltsam in das Gebäude eingedrungen waren. Ihr Ziel war die Verwaltung des Gymnasiums.

Einbecher brechen in Schule in Pinneberg Zwischentüren auf

Laut den Polizeiangaben brachen die Täter im Innern mehrere Zwischentüren auf. Auch mehrere Türen zu den Büroräumen wurden gewaltsam geöffnet. In den Verwaltungsräumen sowie vermutlich auch im Lehrerzimmer wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht.

Was die Täter gestohlen haben, steht nicht fest. Möglicherweise sind sie ohne Beute geflüchtet. Genaueres kann erst gesagt werden, wenn nach dem heutigen Schulbeginn alle Lehrer befragt worden sind.

Einbruch in Pinneberger Gymnasium: Polizei sucht Zeugen

Bisher gibt es keine Hinweise auf die Einbrecher. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Schulgelände oder in der unmittelbaren Nähe des Gymnasiums beobachtet haben.

Mehr zum Thema

Zeugen werden auch für den Einbruch in ein Einfamilienhaus in Schenefeld gesucht. In der Nacht zu Sonnabend sind die Täter an der Straße Achter de Weiden in ein Einfamilienhaus eingedrungen.

Die Bewohner waren laut Polizeiangaben zwischen 19.15 Uhr und 3 Uhr abwesend. In diesem Zeitraum verschafften sich die Täter mit Gewalt Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten mehrere der Räume.

Einbruch in Schenefeld: Spielekonsole im Wert von 500 Euro entwendet

Sie flüchteten mit einer Spielekonsole im Wert von etwa 500 Euro. Auch in diesem Fall suchen die Ermittler Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes beobachtet haben. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101/20 20 entgegen.