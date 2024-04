Wedel. Einfahrt über die Rissener Straße ist für Autos wohl fast zwei Wochen gesperrt. Am Morgen war der massive Schaden bemerkt worden.

Nahe der Rissener Straße (B431) hat in Wedel ein Rohrbruch für massive Auswirkungen auf den Verkehr gesorgt. Die an die vielbefahrene Bundesstraße grenzende Lindenstraße ist am Dienstag, 9. April, wegen des Schadens komplett für Autos gesperrt worden.

Hintergrund der plötzlichen Straßensperrung ist nach Angaben der Stadt Wedel ein Malheur im Boden. Demnach ereignete sich in den Morgenstunden ein Rohrbruch im nördlichen Teil der Lindenstraße, die parallel zur Straße Voßhagen verläuft.

Lindenstraße an der B431: Nach Rohrbruch ist Einbahnstraßenregelung aufgehoben

„Die Fahrbahndecke ist abgesackt, wodurch ein Loch entstanden ist. Es musste eine Vollsperrung der Fahrbahn eingerichtet werden, dadurch ist die Durchfahrt für den Kfz-Verkehr von der Rissener Straße seit dem Morgen derzeit nicht möglich“, sagt Stadtsprecher Sven Kamin.

Für die Bewohnerinnen und Bewohner der Lindenstraße werde daher die Einbahnstraßenregelung aufgehoben und Haltverbote aufgestellt. Die Anlieger können ihre Grundstücke aber dennoch ereichen.

Derzeit ermittelt die Stadtentwässerung Wedel das genaue Ausmaß des Rohrbruchs sowie den entstandenen Schaden. Es folgen die Reparaturarbeiten. Die Reparaturarbeiten und die Fahrbahnsperrung in der Lindenstraße im Rohrbruchbereich dauern voraussichtlich bis Freitag, 19. April, an.