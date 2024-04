Pinneberg. Nachdem schon etliche Akteure aus höheren Spielklassen verpflichtet wurden, bekommt der Verein nun auch einen Ex-Profi als Coach.

In den vergangenen zwei Jahren hatten die Fußballer von TBS Pinneberg (Landesliga-Aufsteiger) Aufmerksamkeit erzeugt, indem sie etliche Akteure aus höheren Spielklassen (Adrian Sousa, Theo Ganitis, William Wachowski, Ersen Asani, Mark Hinze, Todd Tuffour) verpflichteten.

Der neue Vorstandsvorsitzende Selcuk Sahin setzt noch eins drauf. Zur Saison 2024/25 wird Ex-Profi Daniel Sager (44) Coach beim aktuellen Tabellensiebten der Hammonia-Staffel.

Ex-Profi Daniel Sager (St. Pauli) trainiert TBS Pinneberg

Sager, der in Ellerbek wohnt, hatte während der Saison 2002/03 fünf Einsätze in der 2. Bundesliga für den FC St. Pauli bestritten. Später absolvierte er 23 Partien in Diensten der Stuttgarter Kickers (Regionalliga Süd). In der Oberliga trainierte der frühere Jugend-Nationalspieler den VfL 93, WTSV Concordia, USC Paloma und FC Türkiye, in der Landesliga den Klub Kosova Hamburg.

Hellhörig wurde Sahin, als der FC Türkiye im Februar 2024 die Zusammenarbeit mit Sager beendete. Am 24. März erschien Sager dann erstmals auf dem Sportplatz an der Müßentwiete, um sich beim 6:2 über den Kummerfelder SV ein Bild vom Team zu machen.

TBS Pinneberg verpflichtet Daniel Sager als Trainer

Während einer Besprechung vor dem 12:0 (6:0) am Ostersonnabend gegen den Tabellenvorletzten FTSV Altenwerder einigten sich der TBS-Vorstand und Übergangstrainer Hakan Yavuz auf die Trennung am Saisonende. Wenige Stunden später gab Sahin die Verpflichtung von Daniel Sager bekannt.

Der Bad Bramstedter Yavuz darf unterdessen von sich behaupten, in Pinneberg ganze Arbeit zu leisten. In den jüngsten sechs Partien holte TBS 16 von 18 möglichen Punkten. Ein 1:0 über den Tabellenzweiten Eintracht Norderstedt II war auch darunter, während sich der FTSV Altenwerder nach früher Gelb-Roter Karte lediglich als Spielball erwies. Der Japaner Kazusanosuke Ikeda überzeugte dabei erneut als vierfacher Torschütze.

TBS Pinneberg – FTSV Altenwerder 12:0

Tore: 1:0 Moukoko (7.), 2:0 Ikeda (16.), 3:0 Ganitis (23./FE), 4:0 Moukoko (33.), 5:0 Ikeda (38.), 6:0 Moukoko (43./FE), 7:0 Asani (49.), 8:0 Ganitis (51.), 9:0 Ikeda (53.), 10:0 Moukoko (67.), 11:0 Ikeda (69.), 12:0 Ebbecke (73.). Gelb-Rote Karte: Altenwerder (23.). Bes. Vork.: Ganitis (TBS/27.) verschießt einen Foulelfmeter.