Elmshorn. 28 Jahre alter Mann wartet spätabends an Bushaltestelle, als der Vorfall passiert. Warum die Polizei Passagiere eines Busses sucht.

Mit einer abgebrochenen Glasflasche ist ein Mann an einer Bushaltestelle in Elmshorn bedroht worden. Der Vorfall, den die Polizei als schweren Raub behandelt, ereignete sich am Montagabend an der Bushaltestelle Holstenplatz. Sie liegt an der Königstraße.

Das 28 Jahre alte Opfer wartete nach eigenen Angaben gegen 23.10 Uhr an der Bushaltestelle. Zu diesem Zeitpunkt kam ein bisher unbekannter Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche auf ihn zu und forderte die Herausgabe von Geld.

Mit Glasflasche bedroht: Geringe Geldsumme erbeutet

Der 28-Jährige übergab dem Täter eine geringe Geldsumme. Im Anschluss kam der Bus, in den sowohl Täter als auch Opfer einstiegen. Das Fahrzeug fuhr den Linienweg in Richtung des Teppichhauses Kibek am Franzosenhof ab.

Während der Fahrt soll der Täter mehrere Fahrgäste angesprochen haben. Bisher ist nicht bekannt, ob es im Bus zu weiteren Bedrohungen mit der Glasflasche kam.

Täter soll etwa 55 Jahre alt und möglicherweise russischer Abstammung sein

Nach einer ersten Beschreibung soll es sich beim Täter um einen Mann im geschätzten Alter von 55 Jahren gehandelt haben, der auffällig alkoholisiert und ungepflegt gewirkt haben soll.

Mehr zum Thema

Er soll kurze, graue Haare und ein auffällig blutunterlaufenes Auge gehabt sowie mit einem auffälligen Akzent gesprochen haben. Der Akzent wurde vom Geschädigten einer osteuropäischen, möglicherweise einer russischen Herkunft, zugeordnet.

Der 28 Jahre alte Mann erstattete erst nachträglich eine Anzeige bei der Polizei, sodass eine Fahndung nach dem Räuber nicht mehr möglich war.

Polizei ruft Fahrgäste aus dem betroffenen Bus auf, sich zu melden

Um weitere Hinweise auf den Tatverdächtigen zu bekommen, ruft die Kriminalpolizei in Elmshorn die Fahrgäste im Bus sowie eventuelle weitere Zeugen auf, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04121/80 30 entgegen genommen.