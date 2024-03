Klein Nordende. Gestürzte Seniorin (70) erliegt ihren Verletzungen. Die Polizei ermittelt. Was über das Drama in Klein Nordende bisher bekannt ist.

Fassungslosigkeit in Klein Nordende: Eine E-Rollerfahrerin ist am Donnerstag, 21. März, nach einem Sturz noch an der Unfallstelle verstorben. Wie es zu dem tragischen Unglück an der Sandhöhe zwischen Dorfstraße und Liether Kalkgrube kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Laut einer Mitteilung der Polizei ist es aus bisher unbekannten Gründen „zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer E-Rollerfahrerin“ gekommen, in dessen Folge die gestürzte Rentnerin ihren schweren Verletzungen erlegen sei.

Tod nach E-Roller-Sturz: Zeugin findet regungslose 70-Jährige

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand fand eine Zeugin um 14.23 Uhr eine 70-jährige weibliche Person, die regungslos neben einem E-Roller lag.“ Die Zeugin habe daraufhin den Rettungsdienst und die Polizei verständigt.

Obwohl sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet wurden, verstarb die Fahrerin aus dem Kreis Pinneberg an der Unfallstelle. Das Polizeirevier in Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang ist es noch unklar, wie es zu diesem Sturz gekommen ist.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die einen möglichen Sturz oder einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Hinweise: Telefon 04121/8030.