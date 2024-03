Am 1. Januar 2033 soll die neue Zentralklinik für den gesamten Kreis Pinneberg am Ossenpadd in Pinneberg eröffnet werden, kündigten jetzt Klinikchefin Regina Hein und Rechtsbeistand Lars Adler für die Regio Kliniken an, deren Gesellschafter der Kreis Pinneberg und die Sana AG sind. © Burkhard Fuchs | Burkhard Fuchs