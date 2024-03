Wedel. Katastrophe für den modernen Menschen: Für Stunden ging in vielen Haushalten nichts mehr durch die Datenleitungen. Das war der Grund.

Viele Wedeler, die am gestrigen Montagabend wie gewohnt im Internet surfen oder ihre spannende Serie auf Netflix weiter schauen wollten, haben sich von 22.30 Uhr an vermutlich geärgert. Die Verbindung ging verloren. Nichts ging mehr. Denn: Es gab einen Totalausfall des Internets in der Stadt.

Wie es dazu kam, erklären die Stadtwerke nun, einen Tag später: „Gegen 22:30 Uhr kam es in Wedel zu einer Unterbrechung des Datenverkehrs via Internet. Grund war eine technische Störung im Transport-Glasfaser-Strang von 1&1 Versatel, welches die Stadtwerke Wedel angemietet haben.“ In den Vorwochen war für einige Stunden an der B431 auch schon der Strom zweimal ausgefallen.

Internetstörung in Wedel: Kabelarbeiten in Hamburg führten zum Ausfall

Betroffen davon waren laut Unternehmen die Internetanschlüsse in ganz Wedel. „Wie 1&1 Versatel dazu mitteilte, habe es bei Kabelarbeiten im Zuge von Straßenbaumaßnahmen im Bereich der Reventlowstraße in Hamburg eine Unterbrechung gegeben. Die Störung wurde umgehend repariert.“

Möglicherweise atmeten die betroffenen Wedeler sogar nach Mitternacht schon wieder auf. „Gegen 1 Uhr am Dienstagmorgen war der Defekt behoben“, heißt es seitens der Wedeler Stadtwerke.

Die Stadtwerke Wedel GmbH ist der kommunale Energie-, Wasser- und Telekommunikationsversorger für Wedel und die Region und zusätzlich Betreiber der Wedeler Badebucht. Mehr als 100 Mitarbeiter haben die Wedeler Stadtwerke. Beliefert wird der eigene lokale und teilweise auch der regionale Markt. Geschäftsführer ist Jörn Peter Maurer.