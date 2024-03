Uetersen. Zwölfjähriger wird vor laufender Kamera gequält, mehrere Jugendliche schauen zu - keiner hilft. Polizei und Jugendamt ermitteln.

Eine erschütternde Gewalttat unter Kindern hat sich im Kreis Pinneberg ereignet. In Uetersen sind vier Heranwachsende auf einen 12-jährigen Mitschüler losgegangen. Sie haben ihn vor laufender Handykamerageschlagen, gewürgt und gedemütigt. Das Video landete im Internet und wurde dort verbreitet. Weil alle Beteiligten unter 14 Jahre alt und damit nicht strafmündig sind, hat die Polizei den Fall an das Jugendamt des Kreises abgegeben.

Was war passiert? Vier Heranwachsende, darunter soll ein Mädchen gewesen sein, hatten ihren Mitschüler der Rosenstadtschule auf dem Weg von der Schule nach Hause abgepasst. Vor laufender Kamera muss sich der Zwölfjährige niederknien und darf sich nicht wehren. Ihm wird unter Beschimpfungen ins Gesicht geschlagen, bis er blutet.

Kinder quälen Mitschüler in Uetersen: Polizei gibt Fall an das Jugendamt ab

Es sind verstörende Szenen. Immer wieder ruft der Schläger: „Hast Du meine Mutter beleidigt.“ Er droht dem Jungen, ihn „behindert zu schlagen“. Die anderen stehen daneben und greifen nicht ein. Als der Schläger, der mal Deutsch, mal Türkisch spricht, den Jungen plötzlich würgt und dessen Kopf rot anläuft, ist eine Stimme zu hören, die bittet „aufzuhören“. Erst dann wird der Gepeinigte von der Qual entlassen, aber weiter beschimpft.

Polizeisprecherin Sandra Firsching bestätigte den erschreckenden Fall. Die Tat soll sich bereits am 14. Februar ereignet haben. Wenige Tage später erstattete ein Elternteil des gepeinigten Jungen Anzeige. Da alle mutmaßlichen Täter und Tatzeugen unter 14 Jahre alt sind, gab die Polizei den Fall zur weiteren Bearbeitung an das Jugendamt ab.

Verstörendes Video der Tat aus Uetersen: Überregionale Medien berichten mit Bild und Film

Katja Wohlers, Sprecherin der Kreisverwaltung, bestätigt den Vorfall. Von Seiten des Jugendamtes würden „pädagogische und kinderpsychologische Maßnahmen“ für alle Beteiligten ergriffen. Weitere Auskünfte wolle sie nicht geben, da strafunmündige Täter und Opfer weitestgehend zu schützen seien.

Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über den Fall aus dem Kreis Pinneberg berichtet und auch das Video mit gepixelten Gesichtern online gestellt. Focus und NDR berichteten ebenfalls über die Greueltat.

Mehr zum Thema

Die Leitung der Rosenstadtschule, zu der die Kinder gehören sollen, gibt keine Auskunft und verweist auf das Bildungsministerium. Die Anfrage läuft noch.

Abgeordneter Balasus fordert, „Klare Kante“ bei Tätern und Eltern zeigen

Als erster Politiker reagiert der Landtagsabgeordnete Martin Balasus (CDU). Der Abgeordnete fordert, „bei solchen Fällen klare Kante“ zu zeigen. Auch wenn diese Kinder und Jugendlichen häufig noch nicht strafmündig sind, müsse ihnen unmissverständlich klargemacht werden, dass ihr Handeln Konsequenzen hat. Das gelte auch für die Eltern dieser Kinder. Erziehung der Kinder sei in erster Linie Aufgabe der Eltern und nicht die Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern. Wenn Kinder andere Kinder demütigen, misshandeln und dabei dann auch noch filmen, „ist offensichtlich auch etwas in der Erziehung falsch gelaufen“.

Am kommenden Freitag wird sich auch der Landtag mit diesem Thema befassen und eine ganztägige Expertenanhörung durch drei Ausschüsse zum Thema Kinder- und Jugendgewalt durchführen. Dabei hört der Ausschuss Fachleute verschiedenster Professionen an, um die Hintergründe für Kinder- und Jugendgewalt zu beleuchten und Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Entwicklung zu beraten. Vor Kurzem waren die Taten einer Mädchen-Gang in Heide und jetzt die Gewalt in Uetersen öffentlich geworden.