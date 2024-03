„O'zapft is!“, hieß es am Freitagabend zum 57. Mal beim traditionellen Salvatorabend in der Unteroffizierschule der Luftwaffe in Appen. Diesmal schlug Ministerpräsident Daniel Günther unter Mithilfe von Oberst Dietmar Hinze das erste Starkbierfass an. © Burkhard Fuchs | Burkhard Fuchs