Auf einer seit Jahrzehnten brachliegenden Industriefläche an der Bahnstraße/Höhe AKN-Bahnhof Tanneneck in Ellerau an der Stadtgrenze zu Quickborn will der US-Logistikkonzern Hillwood fünf große Lagerhallen errichten, die täglich 1080 Lkw-Fahrten und 336 Pkw-Fahrten zusätzlich verursachen sollen. © Burkhard Fuchs | Burkhard Fuchs