Schenefeld. Schon 2008 waren die gelben Boten am Heisterweg mitten in Schenefeld ausgezogen. Jetzt entstehen dort Wohnungen in bester Lage.

Der Weg hin zum neuen Stadtkern für Schenefeld – er ist lang. Vor kurzem haben die Politiker der Stadt die Weichen für ein erstes konkretes Projekt gestellt: Das ehemalige Postgebäude am Heisterweg, in dem zurzeit Flüchtlinge untergebracht sind, soll zum Wohngebäude umgebaut werden.