Wedel. Der beliebte Fähranleger hat den Standort gewechselt. Und auch im Schulauer Hafen in Wedel dauern notwendige Arbeiten im Becken an.

Ab sofort läuft der „Frühjahrsputz“ – mit einigen Umwälzungen an der Elbe in Wedel. Damit verbunden ist etwa die jährliche Entschlickung im Schulauer Hafen. Der ist zwar seit Jahren ohne Boote, müsse aber dennoch von Schlick befreit werden, wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorgeht. „Das Spezialschiff MS „Akke“ von der Firma Meyer & van der Kamp aus Varel wird jeweils in den frühen Morgenstunden Sediment vom Hafengrund in die Elbe spülen“, heißt es in dem Schreiben.