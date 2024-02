Pinneberg. Kunden der Deutsche Bank-Tochter in Pinneberg empört. Unternehmen beschränkt den Dienst auf eigene Filialen. Wo es noch Bargeld gibt.

Für ihn sei es ein Unding, Peter Graaf ist sichtlich aufgebracht. Für den Pinneberger ist es seit Jahren Alltag, dass er sein Bargeld über den Post- und Postbank-Shop an der Saarlandstraße, eingebunden in den dortigen Edeka-Markt, erhält. Doch als er zuletzt Meyer‘s Frischecenter betritt und für Nachschub an Barem sorgen will, erlebt er eine für ihn böse Überraschung. „Der Postshop in der Saarlandstraße bei Edeka Meyer zahlt kein Bargeld mehr aus“, echauffiert sich der Bewohner des Quellentals.