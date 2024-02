Heist. Spaziergänger im Kreis Pinneberg entdecken Gast aus Nordamerika in Baumkrone. Doch: Wie kommt der Greifvogel an die Elbe?

Spaziergänger im Tävsmoor in Heist (Kreis Pinneberg) rieben sich verwundert ihre Augen. Denn sie konnten kaum glauben, was sie in einer Baumkrone entdeckt hatten. Dort saß ein großer Greifvogel mit einem gelben Schnabel und einem weißen Kopf - offenkundig ein Weißkopfseeadler, der eigentlich nur in Nordamerika heimisch ist. Einem Hobby-Vogelkundler, der mehr Informationen über den exotischen Gast erhalten wollte, gelang sogar ein Schnappschuss mit dem Handy.