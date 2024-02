Kreis Pinneberg. Umfangreiche Sanierung dauert bis weit in den März hinein. Anfangs ist die Anlage komplett gesperrt. Worauf Autofahrer achten müssen.

Wegen notwendigen Sanierungsarbeiten an den Stellflächen für LKW und Autos auf der Tank und Rastanlage Holmmoor Ost an der A7 kommt es von Montag, 26. Februar, bis voraussichtlich 15. März zu teils erheblichen Einschränkungen der Parkmöglichkeiten auf der Rastanlage. Von diesem Montag an bis voraussichtlich Freitag soll die Raststätte sogar komplett gesperrt werden.