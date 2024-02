Quickborn. Die umstrittene Ampelanlage auf der schmalen Querung in Quickborn muss gewartet werden. Darum wird das Bauwerk unpassierbar.

Die umstrittene, aber wichtige Brücke der Ulzburger Landstraße über die A7 in Quickborn wird am Montag, 26. Februar, gesperrt. Das kündigt die Stadt in einer Mitteilung an. Demnach sollen dort zwischen 8 Uhr und 12 Uhr turnusmäßige Wartungsarbeiten an der bestehenden Ampelanlage stattfinden. In dieser Zeit, der morgendlichen Rush-Hour, werde das Bauwerk für den Fahrzeugverkehr gesperrt.