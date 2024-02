Pinneberg. Nach Übergriffen auf grüne Mandatsträger in Pinneberg traf es nun den Vize-Fraktionschef der Union. Motivation dürfte politisch sein.

Ein Farbanschlag auf das Haus eines Kommunalpolitikers hat sich in der Nacht zum Sonnabend in Pinneberg ereignet. Betroffen ist der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Stephan Schmidt, weshalb von einer politisch motivierten Tat ausgegangen wird. Schmidt selbst zeigte sich am Morgen nach der Tat entsetzt. „Es ist ein Unding, dass sich ehrenamtliche Politiker mit diesen Übergriffen in Pinneberg auseinandersetzen müssen.“ Denn es war nicht der erste Anschlag dieser Art in der Kreisstadt.