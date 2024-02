Quickborn. Jedes Jahr sollen von nun an Millionensummen in die Sanierung maroder Straßen gesteckt werden. Ein Sofortprogramm startet jetzt schon.

Diese Nachricht dürfte die Autofahrer freuen, die täglich durch Quickborn fahren. Die Stadtverwaltung will jetzt das 150 Kilometer lange Straßennetz Stück für Stück von Grund auf sanieren. Als erstes sollen in diesem Jahr die Bahnhofstraße, Heinrich-Heine-Straße, die Feldstraße und der Feldweg komplett saniert werden, kündigt Tiefbauingenieurin Bärbel Bohlmann vom Fachbereich Tiefbau. „Dort ist es am dringendsten.“