Helgoland historisch: Der Treffpunkt an der Landungsbrücke im Jahr 1932 Die Normaluhr am Landungsplatz zeigt 15.40 Uhr an und dokumentiert damit den genauen tageszeitlichen Entstehungszeitpunkt der vorliegenden Fotografie. Der Zeitmesser half Gästen bei der Orientierung für die pünktliche Rückreise aufs Festland. Den Bootsleuten in ihren blauen Klapphosen und Jumpern bot die Landungsbrücke als Ort der Begegnung den idealen Treffpunkt für ein „anregendes Gespräch unter Männern“. Um 16 Uhr stellte die Dünenfähre ihren Dienst ein und die Gäste flanierten direkt von der Landungsbrücke zum Kurkonzert am Musikpavillon. © HA | Hagen Zielke und Peter Backens Helgoland – eine historische Bilderreise Julius Simonsens Reisefotografien