Halstenbek. Mega-Projekt der DB in Halstenbek gewährleiste nicht den Schutz der dort lebenden Menschen. Was Anwohner sagen, wie es weitergeht.

Am Mittwoch ging sie per Mail und Post raus – die Stellungnahme der Gemeinde Halstenbek zur geplanten ICE-Abstellanlage der Deutschen Bahn. Und die Version, die am Dienstagabend im Bau- und Verkehrsausschuss einstimmig beschlossen wurde, ist deutlich schärfer formuliert als der erste Entwurf.