Pinneberg/Neumünster. Wedelerin Juliane Brunkhorst muss mit Spitzenpferd passen. Andere reisten entnervt ab. Wie das Turnier dennoch ein Happy End bekam.

Es hätte alles so richtig gut laufen können für Juliane Brunkhorst und ihren Wallach Aperol bei den VR Classics in Neumünster. Die 40-Jährige aus Wedel hatte hart trainiert, ihr Dressurpferd war in Topform, beide hatten sich mit Siegen und Platzierungen für die World-Cup-Tour in den Holstenhallen qualifiziert, gehörten mit zu den Besten im Starterfeld.