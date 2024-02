Kreis Pinneberg. Im Kreis sind Rosalie und Partner Robert rekordverdächtig früh dran, aber Jungstörche waren noch zeitiger da. Streit ist programmiert.

So früh war Robert noch nie wieder da. Am 3. Februar hat der per Web-Kamera gefilmte und über Facebook bekannt gewordene Storch in diesem Jahr seinen Horst bei Familie Thomsen in Haselau bezogen. Jetzt kam auch seine Partnerin Rosalie dazu. Doch die ersten Rückkehrer aus dem Vogelzug in die Haseldorfer Marsch im Kreis Pinneberg waren die beiden nicht.