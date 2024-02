Pinneberg/Neumünster. Pinneberger in Neumünster im Reitsportfieber: Wer bei den VR Classics in den Holstenhallen an den Start geht. Wie man an Tickets kommt.

Der internationale und nationale Reitsport ist in Neumünster ein magischer Anziehungspunkt. An vier Tagen geht es um 280.000 Euro Preisgeld. Weltranglistenpunkte sind für Spring- und Dressurreiter wichtig, es geht um die Ehre und um Titel in der prestigeträchtigen Bemer Riders Tour.