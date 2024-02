Quickborn. Horror für die Angestellte: Maskierter Täter erbeutet Geld in bft-Tankstelle am Harksheider Weg in Quickborn. Wie die Tat ablief.

Ein maskierter und mit einem Messer bewaffneter Täter hat eine Tankstelle in Quickborn überfallen und eine dreistellige Geldsumme erbeutet. Betroffen war die bft-Tankstelle am Harksheider Weg.