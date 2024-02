An der Ecke Denkmalstraße/Großer Sand soll in Uetersen bis Sommer 2025 eine neue Seniorenresidenz entstehen. Das Grundstück ist bereits frei geräumt. Der Bau soll in Kürze beginnen. © Plan & Bauwerk (Winsen/Aller), Jan von Hörsten | Plan & Bauwerk (Winsen/Aller), Jan von Hörsten